Stuttgarter Kickers: "Dafür brauchen wir eine gute Leistung"

Spannendes über unseren Gegner: Der TSV Schott Mainz stieg nach dem Meistertitel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar 2025 in die Regionalliga auf und überzeugte mit 29 Siegen aus 34 Spielen. Seit 2017 war das der vierte Aufstieg in die vierte Liga. Der Verein ist im Mainzer Stadtteil Mombach beheimatet, gespielt wird auf der Bezirkssportanlage Mainz-Mombach auf Kunstrasen. Aktuell stehen die Mainzer mit fünf Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Der letzte Punktgewinn gelang dem Team von Samuel Horozovic am 6. Spieltag gegen den SC Freiburg II – damals ging das Spiel 3:3 aus.

Verbindungen nach Mainz: Dennis De Sousa Oelsner wechselte in diesem Sommer von den Kickers zum TSV. Für die Blauen bestritt der Offensivspieler 14 Partien, in denen er zwei Treffer erzielte und ein weiteres Tor vorbereitete. Bereits von 2019 bis 2020 war De Sousa Oelsner für Mainz aktiv, ehe er nun zurückkehrte. In der laufenden Saison kam er bisher acht Mal zum Einsatz, schoss drei Tore und bereitete einen Treffer vor.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Wir wollen das Spiel gewinnen – dafür brauchen wir eine gute Leistung. Es geht darum von Beginn an das Spiel zu kontrollieren, als Team gut zu verteidigen, uns Torchancen zu erspielen und diese konsequent zu nutzen. Die Situation von Mainz spielt für uns keine Rolle, wir richten den Fokus komplett auf uns. Mit Leidenschaft, Intensität und unserer fußballerischen Qualität wollen wir unseren Fans einen schönen Nachmittag bereiten.“

Personelle Lage: Unverändert fehlen Felix Dornebusch (Kreuzbandriss) und David Stojak (Kreuzbandriss). David Braig fällt aufgrund einer muskulären Verletzung im Adduktorenbereich weiter aus. Milan Petrovic ist aufgrund seiner fünften gelben Karte, die er in Balingen kassiert hat, gesperrt. Bela Dumrath ist krank, Meris Skenderovic fällt kurzfristig aus und der 17-jährige Lirijon Abdullahu steht am Wochenende im Kader der U19.

Der Trainer: Cheftrainer ist Samuel Horozovic, der mit gerade einmal 28 Jahren der jüngste Coach der gesamten Liga ist. Seit Oktober 2023 steht er in Mainz an der Seitenlinie und führte das Team souverän in die Regionalliga. Zuvor war er bereits im Nachwuchsbereich des Vereins als U19-Trainer tätig.

Große Schlagzeilen: Seit 2022 stand der TSV Schott Mainz dreimal in der ersten Runde des DFB-Pokals. Neben den Duellen mit Hannover 96 (22/23) und Greuther Fürth (24/25) bleibt vor allem das Aufeinandertreffen mit Borussia Dortmund in Erinnerung (23/24).

Ein Verein für den Breitensport: Der TSV Schott Mainz ist im Fußball besonders erfolgreich, bietet darüber hinaus aber eine breite Palette an Sportarten. In 14 Abteilungen können Mitglieder über 30 Sportarten betreiben. Stand September 2024 zählte der Verein rund 4.100 Mitglieder.

Ticketinfo: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten, Sitzplätze auf der Haupttribüne sind überwiegend nur noch in den seitlichen Blöcken verfügbar.

