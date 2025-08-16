Stuttgarter Kickers: Blickrichtung Trier

Zum zweiten Heimspiel der Saison 2025/26 empfangen die Stuttgarter Kickers den Traditionsverein SV Eintracht Trier 05 im GAZi-Stadion auf der Waldau. Hier gibt es alle Informationen zur Begegnung.

Anpfiff: 17. August 2025, 14:00 Uhr, GAZi-Stadion auf der Waldau

Spannendes über unseren Gegner: Eintracht Trier feierte 2002 mit dem Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse einen seiner größten Erfolge. Seit 2017 spielte Trier nach zuvor neun Saisons in der Regionalliga sechs Mal in der Oberliga. Aktuell geht die Eintracht in ihre zweite Saison am Stück in der Regionalliga Südwest und hat zum Saisonauftakt aus zwei Spielen einen Sieg geholt. Gegen die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz gab es einen 3:2-Heimsieg.

Das sagt unser Cheftrainer Marco Wildersinn: „Die letzten Tage mit den intensiven Spielen gegen Sandhausen und in Aalen haben uns körperlich und mental gefordert. Umso schöner, dass wir beide Partien erfolgreich gestalten konnten. Jetzt gilt es, den Schwung aus dem Pokal mitzunehmen und den guten Trend in der Liga fortzusetzen. Mit dem zweiten Heimspiel in Folge wollen wir vor unseren Fans erneut eine geschlossene Leistung zeigen und die drei Punkte hier auf der Waldau behalten.“

Personelle Lage: Felix Dornebusch (Kreuzbandriss), David Stojak (Kreuzbandriss) und Christian Mauersberger (Meniskusriss) fallen weiterhin aus.

Verbindungen nach Trier: Adnan Kevric spielte einst im Mittelfeld der Kickers und bestritt über 200 Einsätze für die Blauen. Anschließend wechselte er mit einer Zwischenstation in Ulm nach Trier und war dort später auch als Interimstrainer tätig.

Der Trainer: Seit Juli 2023 steht Thomas Klasen an der Seitenlinie der Eintracht. Der ehemalige Akteur von TuS Koblenz oder auch des 1. FC Kaiserslautern II war vor seinem Engagement in Trier als Co-Trainer beim 1. FC Köln II tätig.

Große Schlagzeilen: Trier ist ein Verein, der schon für große Schlagzeilen sorgte: Im Oktober 1997 warfen die Trierer den damaligen Champions-League-Sieger Borussia Dortmund aus dem DFB-Pokal.

Prominenter Nachname: Robin Koch, heute Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt, machte einst seine ersten Schritte im Aktivenbereich bei Eintracht Trier. Sein Vater Harry Koch, ebenfalls berühmter Fußballer, spielte zwischen 2003 und 2006 in Trier.

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn im Gespräch: