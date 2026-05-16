Stuttgarter Kickers bezwingen Meister Großaspach, SGV Freiberg nur 3:3

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In der Regionalliga Südwest ging mit dem heutigen 34. und letzten Spieltag eine emotionale Saison zu Ende. Obwohl die wichtigsten Entscheidungen an der Spitze und im Keller bereits vorab feststanden, schenkten sich die Mannschaften im finalen Durchgang nichts. Der feststehende Meister verabschiedete sich mit einer Niederlage, während dahinter ein intensiver und leidenschaftlicher Kampf um die endgültigen Platzierungen der Abschlusstabelle ausgetragen wurde.

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Der Drittliga-Absteiger SV Sandhausen musste sich zum Saisonabschluss dem FC 08 Homburg geschlagen geben. Die Torfolge eröffnete Markus Mendler in der 13. Minute mit dem 0:1 für die Gäste. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte, genauer in der 45.+1 Minute, erhöhte Sean Busch auf 0:2. Nach dem Seitenwechsel baute Hilal El-Helwe die Führung in der 51. Minute auf 0:3 aus. Den Gastgebern gelang durch Pascal Testroet in der 59. Minute nur noch der Treffer zum 1:3-Endstand. Homburg beendet die Spielzeit damit auf dem vierten Platz, während Sandhausen Achter wird. ---

Eine bittere Heimniederlage erlebten die Kickers Offenbach im Duell gegen den KSV Hessen Kassel. Die Gäste gingen in der 25. Minute durch das 0:1 von Yannick Stark in Führung. Jan Dahlke erhöhte in der 36. Minute auf 0:2. Kurz vor der Pause gelang Ron Berlinski in der 43. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Offenbach. Im zweiten Durchgang stellte jedoch erneut Yannick Stark in der 58. Minute mit dem Tor zum 1:3 den alten Abstand wieder her. Kassel schließt die Saison als Sechster ab, Offenbach belegt Rang 14. ---

Ein torreiches Spiel sahen die Zuschauer bei der Begegnung zwischen dem TSV Steinbach Haiger und dem bereits feststehenden Absteiger Bahlinger SC. Die Gäste erwischten einen Blitzstart, als Rico Wuttke bereits in der 2. Minute zum 0:1 traf. Die Antwort der Hausherren folgte prompt durch das 1:1 von Benit Dinaj in der 8. Minute. Bahlingen ging jedoch durch Vasco Walz in der 13. Minute erneut mit 1:2 in Führung. Ein Eigentor von Elvir Zukaj in der 29. Minute brachte Steinbach das 2:2, ehe Jonas Singer in der 39. Minute das Spiel zum 3:2 drehte. Den Schlusspunkt setzte Kim Bellinghausen in der 86. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand. Steinbach Haiger sichert sich damit den fünften Tabellenplatz, während Bahlingen Schlusslicht bleibt. ---

Die Stuttgarter Kickers feierten einen prestigeträchtigen Heimsieg gegen den feststehenden Meister und Aufsteiger in die 3. Liga, die SG Sonnenhof Großaspach. Die Stuttgarter gingen in der 38. Minute durch das 1:0 von David Udogu in Führung. Kurz nach der Pause, in der 48. Minute, erhöhte David Tomic auf den 2:0-Endstand. Trotz der Niederlage bleibt Großaspach mit 68 Punkten der triumphierende Spitzenreiter der Liga, während die Kickers die Saison auf Platz sieben beenden. ---

Vor 1420 Zuschauern sicherte sich der FSV Frankfurt den dritten Tabellenplatz durch einen späten Auswärtssieg bei der SG Barockstadt Fulda Lehnerz. Die Barockstadt ging früh durch Moritz Dittmann in der 6. Minute mit 1:0 in Führung. Die Frankfurter kämpften sich in der zweiten Halbzeit zurück: Zunächst gelang Takero Itoi in der 72. Minute der Ausgleich zum 1:1, ehe Hassan Mourad in der 88. Minute den viel umjubelten Treffer zum 1:2-Endstand markierte. Fulda schließt die Spielzeit auf Platz zehn ab. ---

Ein einseitiges Duell sahen die Zuschauer bei der Reservebegegnung zwischen dem FSV Mainz 05 und dem SC Freiburg. Die Breisgauer dominierten die Partie und eröffneten die Torfolge in der 43. Minute mit dem 0:1. In der zweiten Halbzeit schraubten die Gäste das Ergebnis weiter in die Höhe: Es fielen die Treffer zum 0:2 in der 55. Minute, zum 0:3 in der 68. Minute und schließlich zum 0:4-Endstand in der 88. Minute. Freiburg beendet die Saison auf Rang 11, Mainz wird Neunter. ---

Vor 1938 Zuschauern im Moselstadion verabschiedete sich der SV Eintracht Trier 05 mit einem Heimsieg gegen den feststehenden Absteiger TSV Schott Mainz. Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start, als Dominik Kinscher bereits in der 2. Minute zum 1:0 traf. Noch vor der Pause baute Damjan Marceta in der 31. Minute die Führung auf den 2:0-Endstand aus. Trier schließt die Saison damit auf Platz 13 ab, während Schott Mainz den 16. Rang belegt. ---

Ein hochemotionales und wechselhaftes Unentschieden lieferten sich der bereits feststehende Absteiger Bayern Alzenau und der Tabellenzweite SGV Freiberg. Die Freiberger gingen in der 12. Minute durch Paul Polauke mit 0:1 in Führung, doch Lucas Sitter glich nur zwei Minuten später in der 14. Minute zum 1:1 aus. Freiberg ging durch Melvin Cerkez in der 24. Minute erneut mit 1:2 in Front, doch Lucas Sitter markierte in der 41. Minute den erneuten Ausgleich zum 2:2. Im zweiten Durchgang drehte Jihad Boutakhrit in der 53. Minute das Spiel zum 3:2 für Alzenau. Den Schlusspunkt setzte Tino Bradara in der 76. Minute mit dem Treffer zum 3:3-Endstand. Freiberg ist Vizemeister, Alzenau steigt als 15. in die Oberliga ab. ---

Vor 286 Zuschauern verabschiedete sich der feststehende Absteiger TSG Balingen mit einer deutlichen Heimniederlage gegen den FC-Astoria Walldorf. Die Gäste gingen in der 29. Minute durch das 0:1 von Jacob Collmann in Führung. Balingen glich in der 41. Minute durch einen von Halim Eroglu verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 aus. Nach dem Seitenwechsel zog Walldorf jedoch davon: Muhammed Yasin Batuhan Zor erzielte Tore in der 47. Minute zum 1:2 sowie in der 60. Minute zum 1:3. Den Schlusspunkt setzte Tilmann Jahn in der 75. Minute mit dem Treffer zum 1:4-Endstand. Walldorf wird Zwölfter, Balingen belegt den 17. Platz.