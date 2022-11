– Foto: Hans-Ulrich Sterr / Annika Knoll / CTS-Sportfoto

Stuttgarter Kickers bestätigen mit 8:1 eindrucksvoll ihre Dominanz Oberliga-Spitzenreiter landet den nächsten Sieg.

Die Stuttgarter Kickers bestätigten zum Hinrundenende ihre Ausnahmestellung in der Oberliga. Gegen Schlusslicht Freiburger FC feiert der spielfreudige Spitzenreiter mit dem 8:1 (4:0) den zehnten Sieg in Serie. In einer Woche folgt bereits das nächste Heimspiel.