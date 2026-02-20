Stuttgarter Kickers: Auftakt ins Jahr gegen den FSV Mainz II

Ausgangslage: Der FSV Mainz 05 II verabschiedete sich mit 34 Punkten auf Rang drei in die Winterpause. Die Kickers rangieren mit fünf Zählern weniger auf Platz neun. Während die Mainzer ihr letztes Spiel vor der Pause am 5. Dezember mit 1:3 bei den Kickers Offenbach verloren, gingen die Blauen mit einem 4:2-Auswärtssieg in Trier in die Weihnachtszeit. Auffällig: Beide Teams haben in dieser Saison bislang gleich viele Spiele gewonnen. Die Mainzer stehen aufgrund von fünf zusätzlichen Remis jedoch weiter oben in der Tabelle.

Der Trainer: Philipp Hoffmann ist seit Januar 2024 Trainer der Mainzer und stand somit auch bereits in der Hinrunde an der Seitenlinie. Der 46-Jährige war zuvor in Mainz als U19-Trainer tätig und sammelte seine ersten Trainererfahrungen bei Borussia Dortmund, unter anderem als Co-Trainer der U17. Im vergangenen Dezember sprang Hoffmann kurzzeitig sogar als Interimstrainer der Profimannschaft ein, nachdem Bo Henriksen den Verein verlassen hatte. Die Partie der ersten Mannschaft gegen Borussia Mönchengladbach ging dabei mit 0:1 verloren.

Formcheck: Vor dem letzten Pflichtspiel des vergangenen Jahres gegen Offenbach hatte der FSV Mainz 05 II zwei Siege in Folge eingefahren. Sowohl gegen Hessen Kassel als auch in Walldorf setzte sich das Team jeweils mit 2:1 durch. Die Kickers wiederum hatten vor dem Erfolg in Trier drei Partien hintereinander verloren. In der Wintervorbereitung präsentierten sich die Blauen dafür umso stabiler: Unter anderem gelang beim FC Bayern München II ein überzeugender 3:1-Sieg. Insgesamt blieb das Team in allen fünf Testspielen ungeschlagen.

Personalie im Blickpunkt: Eine besonders interessante Personalie im Kader der Mainzer ist Yunus Malli. Der 33-Jährige blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: Als ehemaliger deutscher U21-Nationalspieler nahm er mit der türkischen Nationalmannschaft an der EM 2016 teil, spielte unter anderem für den FSV Mainz 05 und den VfL Wolfsburg in der Europa League und wurde 2022 mit Trabzonspor türkischer Meister. Für Mainz II kommt Malli in dieser Saison bislang auf 15 Einsätze, in denen er sechs Tore erzielte und vier weitere vorbereitete.

Rückblick auf das Hinspiel: Das Hinspiel markierte die erste Saisonniederlage der Blauen. Nach zuvor zwei Siegen und einem Remis unterlagen die Kickers am 23. August 2025 in Mainz mit 0:3. Für den FSV traf Fabio Moreno Fell dabei doppelt.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Die Vorbereitung ist so gut wie abgeschlossen, und wir freuen uns sehr, dass es endlich wieder losgeht. Zum Auftakt erwartet uns zuhause ein guter Gegner mit vielen talentierten U23-Spielern und einer erfahrenen Achse. Wir wollen zum Auftakt gegen den Tabellendritten unbedingt die drei Punkte vor unseren eigenen lautstarken Fans holen.“

Personalsituation bei den Kickers: Bei den Stuttgarter Kickers sind nahezu alle Spieler wieder ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Bei David Braig ist die Oberschenkelverletzung wieder aufgebrochen und er muss kürzer treten, David Stojak arbeitet nach seinem Kreuzbandriss weiterhin individuell im Rahmen seiner Reha.

Die Unparteiischen: Schiedsrichter der Partie ist Tobias Ewerhardy. Er wird assistiert von Julian Geld und Maximilian Fischer.

Ticketinfo: Für die Partie gibt es noch ausreichend viele Stehplatzkarten und Sitzplätze auf der Haupttribüne.