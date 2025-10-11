Stuttgarter Kickers atmen auf, Steinbach und Freiberg trennen 1:1

Vor 1374 Zuschauern entwickelte sich in Homburg ein intensives Duell zweier ambitionierter Mannschaften. Schon in der 10. Minute brachte Ken Mata die Gastgeber in Führung und sorgte für frühe Euphorie. Nach der Pause kämpfte sich der FSV zurück: Corvin Bock erzielte in der 68. Minute den Ausgleich und ließ die Frankfurter Fans hoffen. Doch Homburg schlug zurück. In der 80. Minute war es erneut Ken Mata, der mit seinem zweiten Treffer das 2:1 markierte und die Weichen endgültig stellte. In der Nachspielzeit sorgte Armend Qenaj mit dem 3:1 für die Entscheidung. ---

Walldorf durfte an diesem Abend jubeln. Gegen Eintracht Trier kontrollierten die Gastgeber die Partie über weite Strecken und nutzten ihre Chancen eiskalt. Muhammed Yasin Batuhan Zor traf in der 38. Minute zum 1:0 und brachte Walldorf damit in die Spur. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jacob Collmann in der 58. Minute auf 2:0 – ein Treffer, der die Kräfteverhältnisse endgültig klärte. ---

Am Bieberer Berg kehrte nach schwierigen Wochen wieder Euphorie ein. Vor heimischem Publikum kontrollierten die Offenbacher von Beginn an das Geschehen und belohnten sich kurz vor der Pause: In der 41. Minute traf Onur Ünlücifci zur Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte Kilian Skolik mit einem Doppelpack in der 51. und 74. Minute für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit erzielte Takero Itoi iden Ehrentreffer für die Mainzer, die damit weiter am Tabellenende festhängen. Offenbach dagegen rückt vor und schöpft neuen Mut. ---

Im Topspiel zwischen Verfolger und Tabellenführer teilten sich beide Teams die Punkte. Vor 1573 Zuschauern brachte Gwang-in Lee die Gastgeber in der 18. Minute in Führung. Doch nach der Gelb-Roten Karte für Aaron Manu in der 55. Minute kippte die Partie zunehmend. Freiberg nutzte die Überzahl und kam durch Paul Polauke in der 58. Minute zum Ausgleich. Das Remis festigt Freiberger Dominanz an der Tabellenspitze – weiterhin ungeschlagen und mit nun 29 Punkten. Steinbach bleibt erster Verfolger mit sechs Siegen und fünf Remis. ---

Ein emotionaler Fußballnachmittag im Gazi-Stadion: 3850 Zuschauer sahen, wie die Kickers ihren Negativlauf beendeten. Nach einer torlosen ersten Hälfte nahm die Partie nach dem Platzverweis gegen Bahlingens Daniel Monga in der 52. Minute Fahrt auf. Nur wenige Minuten später flog auch Karim El Abed wegen Reklamierens vom Platz – und die Gäste waren fortan chancenlos. David Tomic verwandelte in der 57. Minute einen Foulelfmeter zur Führung, Marlon Faß legte neun Minuten später ebenfalls vom Punkt nach. Milan Petrovic setzte in der 84. Minute den Schlusspunkt zum 3:0. ---

Der KSV Hessen Kassel drehte in Freiburg ein bereits verloren geglaubtes Spiel. Zwar brachte Karl Steinmann die Breisgauer in der 40. Minute in Führung, doch nach der Pause zeigten die Gäste Moral. Emre Böyükata traf in der 67. und 70. Minute doppelt, ehe Danny Breitfelder in der 73. Minute alles klar machte. Mit diesem Auswärtssieg springt Kassel in der Tabelle in die obere Hälfte. Freiburg II dagegen kassierte die fünfte Saisonniederlage und bleibt im unteren Drittel gefangen. ---

Ein Unentschieden im Duell zweier kämpferisch starker Teams. Sandhausen erwischte einen Traumstart, als David Mamutovic bereits in der 3. Minute zur frühen Führung traf. Doch Fulda steckte nicht auf und kam durch Sebastian Schmitt in der 69. Minute zum Ausgleich. Beide Mannschaften verpassten es damit, sich entscheidend von der Konkurrenz im Mittelfeld abzusetzen. ---

Die Mainzer U23 tat sich lange schwer, ehe sie spät die Erlösung fand. Erst in der 83. Minute fiel das 1:0 durch Fabio Moreno Fell. In der 90. Minute erhöhten die Gastgeber erneut durch Fabio Moreno Fell auf 2:0, das den 05ern drei wichtige Punkte bescherte. Balingen steckt hingegen nach der siebten Niederlage weiter im Tabellenkeller fest. ---