Stuttgarter Kickers: "Am Sonntag wollen wir alles investieren"

Ausgangslage: Die Kickers belegen nach dem Rückrundenauftakt Tabellenplatz 12, der SV Sandhausen steht mit einem Zähler mehr derzeit auf Rang 9. Vor eigenem Publikum holten die Gastgeber aus neun Spielen 14 Punkte und stehen damit in der Heimtabelle auf Platz 11, die Kickers haben bisher auswärts aus neun Spielen 9 Punkte geholt (Rang 13).

Formcheck: Am vergangenen Spieltag kassierte Sandhausen nach längerer Zeit wieder eine Niederlage: Beim FSV Frankfurt hieß es am Ende 0:1 aus Sicht des SV, der den entscheidenden Gegentreffer durch Amin Farouk erst in der 88. Minute hinnehmen musste. Zuvor hatte das Team viermal in Folge gewonnen und nach einem großen Umbruch im Sommer sowie einem holprigen Saisonstart erstmals eine richtige Siegesserie gestartet. Unter anderem wurden Homburg und Freiberg besiegt.

Der Trainer: Seit Beginn dieser Saison steht Olaf Janßen an der Seitenlinie des SV Sandhausen. Er übernahm die Mannschaft nach dem Abstieg aus der 3. Liga und führt sie seitdem durch eine Saison des großen personellen Umbruchs. Zuvor betreute Janßen 192 Spiele lang Viktoria Köln als Cheftrainer. Sein Werdegang ist zudem geprägt von zahlreichen Stationen als Co-Trainer bei namhaften Bundesligisten.

Personalie im Blickpunkt: Eine besonders interessante Personalie ist Stürmer und Kapitän Pascal Testroet. Der 35-Jährige kommt in dieser Saison in 18 Einsätzen auf 12 Tore und 5 Vorlagen – und bringt darüber hinaus eine bemerkenswerte Vita mit. Testroet spielte unter anderem für Erzgebirge Aue, Dynamo Dresden, Arminia Bielefeld und den VfL Osnabrück, bevor er nach Sandhausen wechselte.

Rückblick auf das Hinspiel: Das Hinspiel entschieden die Stuttgarter Kickers knapp und dramatisch mit 3:2 für sich. Melkamu Frauendorf sorgte in der Nachspielzeit (90. +4) mit einem Traumtor aus der Distanz für den späten Siegtreffer. Zuvor hatten bereits Flamur Berisha und Marlon Faß für die Kickers getroffen.

Das sagt Cheftrainer Marco Wildersinn: „Sandhausen hat nach dem Abstieg einen kompletten Umbruch vollzogen – neuer Kader, neuer Trainer, neue Spielidee. Sie sind mit Euphorie in die Saison gestartet, wurden aber schnell auf den Boden der Regionalliga-Realität geholt. Zwischenzeitlich standen sie schlechter da, haben sich zuletzt aber stabilisiert und Punkte geholt. Dadurch gehören sie jetzt zum breiten Mittelfeld der Liga. Ich finde, sie haben einen sehr guten Kader mit einer guten Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern sowie einer stabilen Achse. Ihr Trainer gibt ihnen eine klare Spielweise vor, an der er festhält – und die trägt mittlerweile Früchte. Mit Sandhausen ist in der Rückrunde definitiv zu rechnen. Das Hinspiel war schon intensiv und lebendig, am Ende hatten wir das glücklichere Ende auf unserer Seite. Am Sonntag wollen wir alles investieren, um erneut erfolgreich zu sein.“

Personalsituation bei den Kickers: Weiterhin nicht zur Verfügung stehen Felix Dornebusch und David Stojak (beide Kreuzbandriss). Mario Borac fehlt aufgrund seiner 5. gelben Karte. Der Einsatz von Christian Mauersberger ist nach einem Infekt fraglich, ebenso der von Marlon Faß (Rückenprobleme) und Oskar Hencke (Adduktorenprobleme). David Tomić (5. Gelbe Karte) ist wieder einsatzbereit.

Die Kickers bieten in Kooperation mit LEAGUES einen kostenpflichtigen Livestream an.

Der Link zum Streaming-Server: https://www.leagues.football/svk