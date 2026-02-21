Stuttgarter Kickers: Abdoulie Mboob noch ohne Spielberechtigung

Neuzugang Abdoulie Mboob wird den Stuttgarter Kickers zum Auftakt der Pflichtspiele noch nicht zur Verfügung stehen. Für den Offensivspieler liegt aktuell noch keine Spielberechtigung in der Regionalliga vor. Im Heimspiel gegen 1. FSV Mainz 05 II am heutigen Samstag kann er daher nicht eingesetzt werden.
Der Verein hat alle erforderlichen Schritte eingeleitet und steht weiterhin im engen Austausch mit den zuständigen Stellen. Derzeit lässt sich jedoch noch nicht verbindlich einschätzen, wann der formelle Prozess abgeschlossen sein wird.
+++
So sieht die Tabelle der Regionalliga Südwest aus:
1. SGV Freiberg 20 12-5-3 43:18 41
2. SG Sonnenhof Großaspach (Auf) 20 11-7-2 60:29 40
3. FSV Mainz 05 II 20 9-7-4 34:27 34
4. FSV Frankfurt 20 10-3-7 32:24 33
5. SV Sandhausen (Ab) 20 10-3-7 34:36 33
6. FC 08 Homburg 20 8-8-4 40:27 32
7. TSV Steinbach Haiger 20 8-8-4 40:28 32
8. FC-Astoria Walldorf 20 9-4-7 42:40 31
9. SV Stuttgarter Kickers 20 9-2-9 28:30 29
10. KSV Hessen Kassel 20 7-7-6 35:30 28
11. SV Eintracht Trier 05 20 8-4-8 35:33 28
12. Kickers Offenbach 20 7-6-7 34:36 27
13. SG Barockstadt Fulda Lehnerz 20 6-8-6 32:27 26
14. SC Freiburg II 20 7-5-8 41:47 26
15. Bayern Alzenau (Auf) 20 4-4-12 24:42 16
16. TSG Balingen (Auf) 20 4-4-12 23:49 16
17. Bahlinger SC 20 2-5-13 18:47 11
18. TSV Schott Mainz (Auf) 20 2-4-14 22:47 10