Stuttgarter Kickers: Abdoulie Mboob noch ohne Spielberechtigung





Der Verein hat alle erforderlichen Schritte eingeleitet und steht weiterhin im engen Austausch mit den zuständigen Stellen. Derzeit lässt sich jedoch noch nicht verbindlich einschätzen, wann der formelle Prozess abgeschlossen sein wird.





„Wir arbeiten intensiv daran, die Voraussetzungen für eine Spielberechtigung zu schaffen, und sind weiterhin zuversichtlich“, sagt Lutz Siebrecht, Geschäftsführer Sport der Stuttgarter Kickers. „Solche Verfahren sind teilweise komplex und benötigen Zeit. Wichtig ist, dass wir hier sorgfältig und korrekt vorgehen.“



In vergleichbaren Verfahren können mehrere Stellen involviert sein. Die Stuttgarter Kickers stehen hierzu im laufenden Austausch mit allen relevanten Partnern. Sobald es neue Entwicklungen gibt, wird der Verein informieren.