Stuttgarter Kickers: A-Jugend Meistermannschaft 1979 zu Gast

Ein besonderer Moment auf der Waldau: Beim Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den TSV Schott Mainz am 25. Oktober 2025 waren die ehemaligen A-Jugendspieler zu Gast, die 1979 die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft nach Degerloch holten.
Rückblick auf den Triumph von 1979
Am 29. Juli 1979 gewann die A-Jugend der Stuttgarter Kickers im Karlsruher Wildparkstadion vor 9.000 Zuschauern das Endspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 (2:0) und sicherte sich damit den Titel des Deutschen A-Jugendmeisters.
Aufstellung der Kickers:
Gerhard Rauscher – Robert Stadtmüller, Joachim Müller, Reiner Schöck, Michael Steinbach – Andreas Hägele (51. Rolf Kaiser), Roland Bazlen, Peter Schulz – Toni Kurbos, Guido Buchwald (60. Michael Eblen), Wolfgang Dienelt
Trainer: Rainer Philipp
Tore:
1:0 Peter Schulz (14.) 2:0 Joachim Müller (35.) 2:1 Norbert Schlegel (67.)
Ein besonderes Highlight lieferte Wolfgang Dienelt bereits im Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern: Sein Kopfball zum 6:1 (55.) wurde in der ARD-Sportschau zum „Tor des Monats Juli 1979“ gewählt – ein unvergesslicher Moment, auch für seinen Vater Herbert Dienelt, den Kickers-Rekordspieler mit 403 Einsätzen.
Wiedersehen nach 46 Jahren
46 Jahre später traf sich die Meistermannschaft auf der Waldau wieder. Präsidiumsmitglied Holger Schäfer und U19-Cheftrainer Harun Gülcan begrüßten die Ehemaligen herzlich und gaben ihnen spannende Einblicke in die heutige Jugendarbeit im Nachwuchsleistungszentrum der Kickers.
In der Halbzeitpause erinnerte Stadionsprecher Daniel Räuchle im Interview mit Michael Steinbach und Toni Kurbos an die großen Erfolge jener Zeit. Mit dabei waren außerdem: Joachim „Aki“ Müller, Peter Schulz, Rolf Kaiser, Roland Bazlen, Reiner Schöck sowie Betreuer Roland Kaiser.
Wolfgang Dienelt konnte krankheitsbedingt leider nicht teilnehmen.
Aus früheren Mannschaftsjahrgängen waren Joachim Dienelt, Manfred Schitteck und Ralf Rueff an ihrer alten Wirkungsstätte dabei.
Mit viel Begeisterung drückten die Ehemaligen der aktuellen Mannschaft die Daumen, jubelten über den knappen 2:1-Heimsieg ihrer Blauen und ließen den ereignisreichen Tag im Businessbereich beim gemeinsamen Abendessen, Gesprächen und vielen schönen Erinnerungen ausklingen.
Vielen Dank für Euren Besuch auf der Waldau. Auf die Blaue!
Titelbild - Rainer Schöck, Toni Kurbos, Rolf Kaiser, Roland Kaiser (Mannschaftsbetreuer), Michael Steinbach, Roland Bazlen, Joachim Dienelt, Manfred Schittek, Peter Schulz (von links)
Das Halbzeitinterview: