Stuttgarter Kickers: A-Jugend Meistermannschaft 1979 zu Gast

Ein besonderer Moment auf der Waldau: Beim Heimspiel der Stuttgarter Kickers gegen den TSV Schott Mainz am 25. Oktober 2025 waren die ehemaligen A-Jugendspieler zu Gast, die 1979 die Deutsche A-Jugend-Meisterschaft nach Degerloch holten.



Rückblick auf den Triumph von 1979

Am 29. Juli 1979 gewann die A-Jugend der Stuttgarter Kickers im Karlsruher Wildparkstadion vor 9.000 Zuschauern das Endspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit 2:1 (2:0) und sicherte sich damit den Titel des Deutschen A-Jugendmeisters.



Aufstellung der Kickers:

Gerhard Rauscher – Robert Stadtmüller, Joachim Müller, Reiner Schöck, Michael Steinbach – Andreas Hägele (51. Rolf Kaiser), Roland Bazlen, Peter Schulz – Toni Kurbos, Guido Buchwald (60. Michael Eblen), Wolfgang Dienelt

Trainer: Rainer Philipp

Tore:

1:0 Peter Schulz (14.) 2:0 Joachim Müller (35.) 2:1 Norbert Schlegel (67.)

Ein besonderes Highlight lieferte Wolfgang Dienelt bereits im Halbfinale gegen den 1. FC Kaiserslautern: Sein Kopfball zum 6:1 (55.) wurde in der ARD-Sportschau zum „Tor des Monats Juli 1979“ gewählt – ein unvergesslicher Moment, auch für seinen Vater Herbert Dienelt, den Kickers-Rekordspieler mit 403 Einsätzen.