Stuttgarter Kickers: 5:1 - Finale perfekt von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 11:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers gewannen mit 5:1 (2:1) beim Verbandsligisten FC Holzhausen das Halbfinale im DB Regio-wfv-Pokal und ziehen damit ins Finale im heimischen GAZi-Stadion auf der Waldau ein. Mann des Abends vor 2.750 Zuschauern im Panoramastadion in Holzhausen war Marlon Faß, der mit vier Treffern (24./45./53./75) maßgeblich zum Erfolg beitrug. David Tomić erzielte den zwischenzeitlichen Treffer zum 4:1 (73.). Im ersten Durchgang hatte Enrico Huss für Holzhausen zum 1:1 ausgeglichen (35.).

Personelle Veränderungen zum Pokalspiel Im Vergleich zum letzten Ligaspiel in Mainz nahm das Trainerteam drei Änderungen in der Startelf vor. Felix Dornebusch kehrte für Léon Neaimé ins Tor zurück. In der Innenverteidigung begann Vincent Schwab anstelle von Milan Petrović. Zudem rückte Nico Blank ins defensive Mittelfeld und führte die Mannschaft als Kapitän aufs Feld, während Per Lockl zunächst auf der Bank Platz nahm.

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Ausgeglichene Anfangsphase – Faß eröffnet Die Partie begann ausgeglichen, mit leichten Vorteilen im Ballbesitz für die Kickers. Zwingende Torchancen blieben zunächst aus.

Nach einer Ecke von Christian Mauersberger brachte Faß dann die Blauen per Kopfball gegen die Laufrichtung von FC-Keeper Julian Hauser mit 1:0 in Führung (24.). Nur wenige Minuten später hatte Faß die nächste Gelegenheit, als sein abgefälschter Freistoß an das linke Tordreieck klatschte. Holzhausen gleicht aus – Faß antwortet vor der Pause In der Folge fand Holzhausen besser ins Spiel und kam zu seiner stärksten Phase. Zunächst parierte Dornebusch stark gegen Vladan Djermanovic, ehe die Platzherren nur eine Minute später zum Ausgleich kamen. Nach einer Flanke von Colin Haug köpfte Enrico Huss aus kurzer Distanz zum 1:1 ein (35.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff schlugen die Kickers zurück. Nach Vorarbeit von David Udogu stand Faß erneut goldrichtig und stellte mit seinem zweiten Treffer auf 2:1.

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Kickers drehen nach der Pause auf Unverändert gingen beide Teams in den zweiten Spielabschnitt und die Kickers erhöhten sofort den Druck. Mit intensivem Pressing drängten die Degerlocher auf die Vorentscheidung.

Nach Vorarbeit vom agilen Mauersberger traf erneut Faß zum 3:1 (52.). In der Folge ließ die Mannschaft nichts mehr anbrennen und kontrollierte das Spielgeschehen. Effizienz in der Schlussphase Die Entscheidung fiel endgültig in der Schlussphase. Nach erneuter Vorlage von Mauersberger erzielte David Tomić per volley das 4:1 (73.). Und nur zwei Minuten später bereitete Mauersberger bereits seinen vierten Treffer vor – Faß vollendete zum 5:1-Endstand (75.).

Damit war der Finaleinzug der Stuttgarter Kickers im ersten Spiel unter Interims-Cheftrainer Kerem Arslan perfekt. Stimmen zum Spiel Kerem Arslan: „Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir haben uns viel vorgenommen und eine große Vorfreude gespürt – auch bei mir selbst. Es waren drei sehr intensive Tage, die wir gut genutzt haben.

Wir wollten von Beginn an intensiv und leidenschaftlich auftreten und die Richtung vorgeben. Natürlich gibt es in solchen Spielen auch Phasen, in denen der Gegner Chancen bekommt und von der Kulisse getragen wird.

In der Halbzeit haben wir uns vorgenommen, weiter Druck zu machen – und das hat die Mannschaft hervorragend umgesetzt. Nach dem 3:1 sind wir drangeblieben und hungrig geblieben. Am Ende war es ein verdienter und deutlicher Sieg.“

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