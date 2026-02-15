Stuttgarter Kickers: 4:4-Unentschieden beim 1. FC Nürnberg II

– Foto: Stuttgarter Kickers Presse

Die Stuttgarter Kickers haben ihre Wintervorbereitung mit einem torreichen 4:4 (3:2) beim 1. FC Nürnberg II abgeschlossen. In der Generalprobe auf dem Max-Morlock-Platz in Nürnberg trafen Abdoulie Mboob, David Tomić sowie Melkamu Frauendorf mit einem Doppelpack für die Blauen gegen den Tabellenführer der Regionalliga Bayern.

Auf dem Rasenplatz am Valznerweiher erwischten die Degerlocher einen Traumstart: Bereits nach acht Minuten brachte Mboob die Kickers mit einem Schuss aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Nur wenig Minuten später erhöhte Frauendorf auf 2:0 (15.). Doch der Club zeigte seine Qualität und kam durch den ehemaligen Kickers-Jugendspieler Eliyah Rau zum 2:1-Anschluss (18.), ehe Marko Soldic mit einem platzierten Abschluss den 2:2-Ausgleich erzielte (22.). Der 16-jährige Offensivspieler hatte keine 24 Stunden zuvor im Zweitligaspiel der Cluberer gegen den Karlsruher SC sein Profidebüt gefeiert.

In der Folge verlagerte sich das Spiel zunehmend ins Mittelfeld, ehe Tomić kurz vor der Pause sehenswert aus der Drehung ins linke Toreck zum 3:2-Halbzeitstand traf.

Nach dem Seitenwechsel schnürte Frauendorf seinen Doppelpack (50.) und stellte erneut den Zwei-Tore-Abstand her. Doch auch diesmal fanden die Platzherren eine Antwort: Joel Skowronek verkürzte nach energischem Antritt auf 4:3 (53.). In der 73. Minute fiel schließlich der 4:4-Endstand: Nach einem starken Pass auf Uche Obiogumo lief der Nürnberger Offensivspieler alleine auf Kickers-Keeper Felix Dornebusch zu und traf zum Ausgleich. In der Schlussviertelstunde blieb es trotz Chancen auf beiden Seiten beim leistungsgerechten Unentschieden.

Nach zuvor vier Siegen beenden die Kickers mit dem Unentschieden im Härtetest bei der U23 des Clubs damit ungeschlagen die Wintervorbereitung 2026.

Stimme zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn zog ein gemischtes Fazit: „Zunächst muss man sagen, es war ein sehr, sehr guter Test gegen einen guten Gegner. Es war ja nicht die reine U23-Mannschaft, sondern es waren auch einige Jungprofis der 1. Mannschaft dabei. Deshalb ist heute eine gute Qualität auf uns zugekommen. Das Positive ist, dass wir vier Tore geschossen haben gegen eine richtig gute Mannschaft. Das Negative ist, dass wir vier Gegentore bekommen. Das gibt uns nochmal Material für die kommende Woche, was wir aufarbeiten müssen. Von daher viele Erkenntnisse und ein guter Test zum Abschluss.“

Ausblick

Am Samstag, 21. Februar 2026 um 14.00 Uhr, steht für die Blauen das nächste Heimspiel der Saison 2025/26 in der Regionalliga Südwest an: Gegner im GAZi-Stadion auf der Waldau ist die zweite Mannschaft des 1. FSV Mainz 05 II.