Stuttgarter Kickers: 4:3-Erfolg im ersten Testspiel

Die Stuttgarter Kickers sind mit einem Sieg in die Wintervorbereitung gestartet. Im ersten Testspiel 2026 setzten sich die Blauen vor rund 200 Zuschauern auf dem Kunstrasenplatz im ADM-Sportpark mit 4:3 (1:3) gegen den Verbandsligisten Young Boys Reutlingen durch – nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand.

In der Offensive taten sich die Blauen zunächst schwer. Das Spiel war häufig zu fehlerhaft, klare Torchancen blieben Mangelware. Hoffnung keimte erst nach einem Foulspiel von Reutlingens Torhüter Nikolay Goranov an Lirijon Abdullahu auf. David Braig übernahm Verantwortung und verwandelte den fälligen Strafstoß sicher zum 1:3-Pausenstand (35.).

Die Degerlocher erwischten dabei einen denkbar schlechten Start. In der Anfangsphase präsentierte sich die Kickers-Defensive ungeordnet und nicht griffig genug. Das Team von Trainer Volker Grimminger nutzte seine Möglichkeiten konsequent aus: Bereits in der 1. Spielminute brachte Hakan Aktepe die Young Boys in Führung, nur drei Minuten später erhöhte Adli Iggoute auf 2:0. Auch danach blieben die Kickers fehleranfällig, während der Verbandsligatabellenführer effizient agierte. Nach rund einer halben Stunde schnürte Aktepe mit seinem zweiten Treffer sogar den Doppelpack zum 3:0 für die Reutlinger.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes Gesicht der Kickers. Mit mehr Tempo, besseren Abläufen und höherer Präsenz im Offensivspiel erspielten sich die Degerlocher nun deutlich mehr Möglichkeiten. Der Lohn folgte in der 63. Minute, als Meris Skenderovic einen Kopfball aus kurzer Distanz zum 2:3-Anschlusstreffer verwertete. Die Kickers blieben dran und belohnten sich in der Schlussphase: Marlon Faß traf in der 79. Minute freistehend vor Goranov zum verdienten 3:3-Ausgleich.

In den letzten Minuten wollten die Blauen mehr als nur ein Remis – und wurden belohnt. David Tomić schloss die Aufholjagd mit seinem Siegtreffer in der 89. Minute ab und drehte die Partie zugunsten der Kickers.

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn zog nach dem Abpfiff ein gemischtes Fazit:

„Wir haben zum Glück die vier Tore noch gemacht, um das Ergebnis zu drehen. Aber insgesamt können wir natürlich mit der Art und Weise, gerade in der Anfangsphase, nicht zufrieden sein heute.“

Ausblick

Am kommenden Samstag, 24. Januar 2026, treffen die Stuttgarter Kickers im zweiten Vorbereitungsspiel auf den Oberligisten 1. CfR Pforzheim. Anstoß auf der heimischen Anlage im ADM-Sportpark ist um 14.00 Uhr.