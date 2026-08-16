Stuttgarter Kickers: 3:2-Auswärtserfolg bei Eintracht Frankfurt II

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers feierten am zweiten Spieltag der Regionalliga Südwest den zweiten Sieg. Bei Eintracht Frankfurt II setzten sich die Blauen in einer intensiven Hitzeschlacht mit 3:2 (2:2) durch. Nach einer frühen 2:0-Führung durch Yannick Glessing (7.) und Melkamu Frauendorf (13.) kamen die Jungadler noch vor der Pause durch Keito Kumashiro (20.) und Jonas Bauer (32.) zum Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel sorgte der eingewechselte David Stojak per Kopf für den Siegtreffer (73.). In der Schlussphase mussten die Kickers noch einmal alles aufbieten – Nico Fundel rettete in der Nachspielzeit auf der Linie. Vor 1.208 Zuschauern im maxworx Sportpark gelang den Blauen damit ein perfekter Saisonstart.

2:0-Führung nach starkem Beginn

Cheftrainer Holger Bachthaler vertraute auf dieselbe Startelf wie beim 4:2-Erfolg gegen den SSV Ulm 1846. Und seine Mannschaft erwischte einen starken Beginn. Die Kickers setzten die Frankfurter mit hohem Pressing früh unter Druck und eroberten mehrfach das Spielgerät in aussichtsreichen Positionen.

Nach einer ersten Möglichkeit durch Sebastian Müller, dessen Schuss in der sechsten Minute knapp am Tor vorbeiging, fiel kurz darauf die Führung. Yannick Glessing setzte sich nach Vorarbeit von Dejan Božić im Strafraum durch und brachte den Ball aus kurzer Distanz zum 1:0 über die Linie (7.).

Nur wenige Minuten später legten die Blauen nach. Über die linke Seite kombinierten sich die Kickers mit hohem Tempo nach vorne. Melkamu Frauendorf spielte sich nach einem Doppelpass mit Christian Mauersberger in den Strafraum und schloss präzise flach ins rechte Eck ab – 2:0 (13.).

Die Eintracht kommt zurück

Die Degerlocher hatten das Spiel zu diesem Zeitpunkt im Griff und hätten beinahe nachgelegt. Frauendorf setzte den Ball knapp neben den Pfosten. Doch die Frankfurter fanden zunehmend besser in die Partie. Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung der Kickers gelangte das Leder zu Keito Kumashiro, der sich an der Strafraumkante drehte und platziert zum 1:2 ins linke Eck traf (20.).

Die Jungadler bekamen nun Oberwasser und zeigten immer wieder ihre technischen Qualitäten. Dennoch bot sich den Kickers die große Chance, den alten Abstand wiederherzustellen. Glessing tauchte frei vor Eintracht-Torhüter Emil Möller auf, scheiterte jedoch am Keeper.

Im direkten Gegenzug schlugen die Hessen erneut zu. Paul Wünsch startete ein starkes Solo, zog mit hohem Tempo in den Strafraum und legte quer auf Jonas Bauer, der nur noch einschieben musste – 2:2 (32.). Aus der komfortablen 2:0-Führung war damit innerhalb von gut 10 Minuten ein Unentschieden geworden.

Kurz vor der Pause hätten die Kickers dennoch erneut in Führung gehen können. Sebastian Müller flankte von links, Nico Fundel kam mit dem Kopf an den Ball, setzte ihn aber knapp über die Querlatte.





Umkämpftes Spiel nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich bei hochsommerlichen Temperaturen ein offenes Spiel. Beide Mannschaften gingen engagiert zur Sache, die ganz großen Möglichkeiten blieben zunächst jedoch aus. In der 59. Minute brachte Kickers-Cheftrainer Bachthaler David Stojak für Dejan Božić ins Spiel.

Der Joker sollte später entscheidend werden. Nach weiteren Wechseln und einer Systemumstellung standen die Blauen nun wieder stabiler und übernahmen zunehmend die Spielkontrolle.

Kickers belohnen sich

In der 71. Minute fiel schließlich die erneute Führung. Maximilian Zaiser eroberte das Leder und schlug einen hohen Ball präzise in den Strafraum. Stojak setzte sich vor dem herauseilenden SGE-Keeper Emil Möhler durch und köpfte den Ball zum 3:2 ins Netz.

Die Kickers hatten anschließend sogar die Möglichkeit, den Deckel endgültig draufzumachen. Frauendorf verpasste jedoch doppelt das mögliche 4:2. So blieb die Partie bis in die Schlussphase spannend.

In der 84. Minute musste die Kickers-Defensive noch einmal alles investieren. Der eingewechselte Cherif Cissé zog aus halbrechter Position ab, doch Elvir Zukaj warf sich in den Schuss und klärte zur Ecke.

Und dann wurde es in der Nachspielzeit noch einmal turbulent. Die Blauen bekamen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, das Team von Cheftrainer Patrick Glöckner, kam mehrfach zum Abschluss. In der letzten Szene des Spiels rettete Nico Fundel kurz vor der Linie und beförderte das Leder aus der Gefahrenzone.

Dann war Schluss und der erste Auswärtserfolg der jungen Saison perfekt.

Stimmen zum Spiel

„Wir wussten natürlich um die Schwere der Aufgabe. Wir haben einen sehr guten Start hingelegt und sind völlig verdient mit 2:0 in Führung gegangen. Dann haben wir es versäumt, hinten die Null zu halten. Und haben bei beiden Gegentoren tatkräftig mitgewirkt. Vor dem 2:2-Ausgleichstreffer hatten wir die Möglichkeit 3:1 in Führung zu gehen. Dementsprechend war bei uns dann auch eine gewisse Enttäuschung kurz spürbar, wenn man einen Zweitorevorsprung aus der Hand gibt“, analysierte Cheftrainer Holger Bachthaler und ergänzte: „Die Jungs haben einfach eine richtig gute Reaktion gezeigt nach dem Seitenwechsel. Sie waren sehr engagiert, waren glaube ich auch die dominantere Mannschaft und hatten mehr Torabschlüsse als der Gegner.“

Dass es am Ende noch einmal eng wurde, wollte der Cheftrainer nicht verschweigen. „Hinten raus haben wir mit Mann und Maus sehr leidenschaftlich verteidigt. Und auch das nötige Quäntchen Glück gehabt, als Nico Fundel einen Torschuss auf der Linie klärt.“ Gerade diese Mentalität machte Bachthaler stolz: „Es zeichnet die Jungs aus, dass wir bis zur letzten Sekunde bei diesen wahnsinnig heissen Temperaturen alles auf dem Platz lassen, um den Sieg zu verteidigen.“

Gleichzeitig wusste Bachthaler, dass trotz des gelungenen Saisonstarts noch Arbeit vor der Mannschaft liegt. „In allen Spielphasen müssen wir noch zulegen. Aber das wissen wir und es ist wichtig, dass wir das Woche für Woche noch verbessern. Heute sind wir einfach nur glücklich über die drei Punkte.“

Ausblick

Die nächste Aufgabe wartete bereits am kommenden Samstag. Am 22. August 2026 empfangen die Blauen die Zweitvertretung des SC Freiburg zum zweiten Heimspiel der Saison.

Anpfiff im GAZi-Stadion auf der Waldau ist um 14.00 Uhr.

Zusammenfassung: