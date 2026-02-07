Stuttgarter Kickers: 3:1-Testspielerfolg im Bayern Campus

Die Stuttgarter Kickers gewannen auf dem Rasenplatz 3 im Bayern Campus mit 3:1 (2:0) gegen den FC Bayern München II. Die Treffer für die Blauen erzielten Mario Borac (15.) und David Tomić mit seinem Doppelpack (35. FE / 63.).
Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn musste erneut auf zahlreiche Spieler verzichten und reiste mit einem 16-Mann-Kader nach München. Davon ließen sich die Degerlocher jedoch nicht beeindrucken und präsentierten sich beim ersten Spiel auf Naturrasen in diesem Jahr von Beginn an zielstrebig.
Nach einer Viertelstunde belohnten sich die Blauen für ihren engagierten Start: Der 20-jährige Borac verwertete einen Abpraller aus kurzer Distanz zur verdienten 1:0-Führung (15.). Auch in der Folge blieben die Kickers gefährlich. In der 35. Minute leitete ein weiter Abschlag von Torhüter Felix Dornebusch die nächste Großchance ein. Melkamu Frauendorf wurde von Bayern-Keeper Jannis Bärtl im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Tomić souverän zum 2:0-Halbzeitstand.
Nach dem Seitenwechsel kamen die Münchner besser in die Partie, doch die Kickers blieben das gefährlichere Team. Tomić hatte zunächst Pech, als sein Abschluss am Pfosten landete (53.). Zehn Minuten später machte es der Offensivspieler dann besser und traf sehenswert zum 3:0 (63.). Der FC Bayern II kam nach einer Ecke noch zum Anschlusstreffer, als Guido Della Rovere aus kurzer Distanz auf 1:3 verkürzte (67.). Weitere Tore fielen jedoch nicht mehr, sodass die Kickers den verdienten Sieg souverän ins Ziel brachten.
Damit blieben die Blauen in der Vorbereitung makellos und feierten den vierten Erfolg im vierten Testspiel.
Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn zog ein positives Fazit:
„Wir haben bei guten Rahmenbedingungen einen guten Test gegen einen guten Gegner gesehen. Wir haben vieles von dem, was wir letzte Woche trainiert haben, umgesetzt. Am Anfang hatten wir das Spiel im Griff und gingen in Führung. Es gab dann Phasen, wo wir ein bisschen nachgelassen haben und die Bayern ins Spiel reinkommen haben lassen. Aber insgesamt am Ende ein ungefährdeter Sieg für uns.“
Ausblick
Am kommenden Samstag, 14. Februar 2026, treffen die Stuttgarter Kickers in der Generalprobe vor dem Ligaauftakt auf den 1. FC Nürnberg II. Anstoß gegen den Tabellenführer der Regionalliga Bayern im GAZi-Stadion auf der Waldau ist um 14.00 Uhr.
Aufstellung
Stuttgarter Kickers:
Dornebusch (61. Neaimé) – Petrović, Tomić, Frauendorf (46. Fundel), Lockl (73. Zaiser), Schwab, Udogu, Mboob, Unsöld (73. Skenderovic), Borac, Mauersberger (73. Abdullahu)
Schiedsrichterteam
Schiedsrichter: Fridolin Hiefner
Assistenten: Deniz Ciftci, Jan Nagel