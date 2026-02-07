Stuttgarter Kickers: 3:1-Testspielerfolg im Bayern Campus von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 21:36 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers gewannen auf dem Rasenplatz 3 im Bayern Campus mit 3:1 (2:0) gegen den FC Bayern München II. Die Treffer für die Blauen erzielten Mario Borac (15.) und David Tomić mit seinem Doppelpack (35. FE / 63.). Heute, 14:00 Uhr FC Bayern München FC Bayern II SV Stuttgarter Kickers Stg. Kickers 1 3 Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn musste erneut auf zahlreiche Spieler verzichten und reiste mit einem 16-Mann-Kader nach München. Davon ließen sich die Degerlocher jedoch nicht beeindrucken und präsentierten sich beim ersten Spiel auf Naturrasen in diesem Jahr von Beginn an zielstrebig.

Nach einer Viertelstunde belohnten sich die Blauen für ihren engagierten Start: Der 20-jährige Borac verwertete einen Abpraller aus kurzer Distanz zur verdienten 1:0-Führung (15.). Auch in der Folge blieben die Kickers gefährlich. In der 35. Minute leitete ein weiter Abschlag von Torhüter Felix Dornebusch die nächste Großchance ein. Melkamu Frauendorf wurde von Bayern-Keeper Jannis Bärtl im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelte Tomić souverän zum 2:0-Halbzeitstand.

– Foto: Stuttgarter Kickers

Nach dem Seitenwechsel kamen die Münchner besser in die Partie, doch die Kickers blieben das gefährlichere Team. Tomić hatte zunächst Pech, als sein Abschluss am Pfosten landete (53.). Zehn Minuten später machte es der Offensivspieler dann besser und traf sehenswert zum 3:0 (63.). Der FC Bayern II kam nach einer Ecke noch zum Anschlusstreffer, als Guido Della Rovere aus kurzer Distanz auf 1:3 verkürzte (67.). Weitere Tore fielen jedoch nicht mehr, sodass die Kickers den verdienten Sieg souverän ins Ziel brachten. Damit blieben die Blauen in der Vorbereitung makellos und feierten den vierten Erfolg im vierten Testspiel.

– Foto: Stuttgarter Kickers