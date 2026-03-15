Stuttgarter Kickers: 3:1-Auswärtserfolg im Breisgau

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers haben am 24. Spieltag der Regionalliga Südwest einen verdienten 3:1 (2:0)-Auswärtssieg beim SC Freiburg II gefeiert. Vor 2.176 Zuschauern im Dreisamstadion stellten die Blauen bei kühlen fünf Grad und Regen mit einem Doppelschlag im ersten Spielabschnitt die Weichen auf Sieg. Nico Fundel (26.) brachte die Blauen in Führung, Kapitän Lukas Kiefer legte nur eine Minute später nach. Nachdem Freiburg kurz nach der Pause durch Oscar Wiklöf verkürzt hatte, sorgte der eingewechselte Samuel Unsöld in der Schlussphase für die Entscheidung (86.). Für alle drei Torschützen war es dabei eine besondere Premiere: Fundel und Unsöld erzielten ihre ersten Treffer für die Kickers, Kiefer traf erstmals in dieser Saison.

Die Partie im Breisgau begann temporeich und intensiv, wobei zunächst die Platzherren zu den besseren Möglichkeiten kamen. Bereits in der 11. Minute musste Kickers-Torhüter Felix Dornebusch sein Können zeigen, als er nach einem SC-Konter den Abschluss von Mathias Fetsch stark mit dem Fuß parierte. Kurz darauf prüfte Marlon Faß auf der Gegenseite SC-Keeper Jaaso Jantunen mit einem Freistoß (18.).

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn nahm im Vergleich zur vorherigen Partie vier Veränderungen in seiner Startformation vor. Nevio Schembri, Fundel, Kapitän Kiefer und David Udogu rückten neu in die Anfangsformation, während Flamur Berisha, Melkamu Frauendorf, David Tomić und Nico Blank zunächst auf der Bank Platz nahmen.

Die größte Chance der Anfangsphase gehörte jedoch dem SC Freiburg II: Ein abgefälschter Schuss von David Amegnaglo landete am Pfosten (22.).

Fundel und Kiefer mit schnellem Doppelschlag

Die Kickers zeigten sich anschließend äußerst effizient. In der 26. Minute brachte eine einstudierte Eckballvariante die Führung: Marlon Faß spielte kurz auf Per Lockl zurück, dessen Hereingabe am langen Pfosten Fundel fand. Der linke Schienenspieler stand frei und schoss zur umjubelten 1:0-Führung ein.

Nur eine Minutenspäter legten die Kickers nach. Nach einem weiten Ball von Lockl klärte die Freiburger Defensive direkt vor die Füße von Kapitän Kiefer. Der Mittelfeldspieler marschierte entschlossen nach vorne und traf aus rund 20 Metern flach in die rechte Ecke zum 2:0.

Die Kickers kontrollierten mit der Führung im Rücken in der Folge die Partie. Der Sportclub meldete sich in den Minuten vor der Halbzeit nochmal mit zwei Strafraumaktionen zurück, richtig gefährlich wurde es aber nicht. So gingen die Kickers mit einem Zwei Tore Vorsprung in die Kabinen, obwohl die Platzherren die gefährlicheren Aktionen verbuchen konnten.

Offener Schlagabtausch nach der Pause

Die Breisgauer erwischten nach dem Seitenwechsel einen Blitzstart. Nach einem Pass von Noah Wagner traf Wiklöf nur zwei Minuten nach Wiederanpfiff mit einem Flachschuss zum 1:2 (47.).

In der Folge entwickelte sich ein intensives und temporeiches Spiel mit offenem Visier. Beide Mannschaften suchten weiterhin den Weg nach vorne und erspielten sich Möglichkeiten.

Nach einer Ecke kam Jacob Danquah per Kopf zum Abschluss, doch Fabian Rüdlin klärte auf der Linie (54.). Nur eine Minute später blockte die SC-Abwehr einen weiteren Schuss der Degerlocher im Strafraum. Auf der Gegenseite setzte Fetsch eine Direktabnahme nach einer Flanke von Steinmann knapp am Tor vorbei (76.).

Auch die eingewechselten Kickers-Offensivkräfte sorgten für Gefahr. Flamur Berisha scheiterte mit einem Flachschuss an Jantunen (69.), der Freiburger Schlussmann verhinderte später erneut gegen Berisha einen weiteren Treffer (85.).

Unsöld macht den Deckel drauf

In der Schlussphase versuchte Freiburg noch einmal Druck aufzubauen, doch die Kickers blieben über Konter gefährlich. In der 86. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Nach einer Hereingabe von Frauendorf konnte die SC-Abwehr den Ball im Zentrum nicht klären. Samuel Unsöld reagierte am schnellsten und staubte aus kurzer Distanz zum 3:1-Endstand ab. Ein packendes Regionalligaspiel endete mit dem fünften Auswärtserfolg der Blauen in der laufenden Punktspielrunde.

Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn sagte nach dem Schlusspfiff: „Es war ein munteres Spiel. Wir sind gut reingekommen, hatten zunächst keine klaren Torchancen, die hatte Freiburg. Wir waren aber sehr effizient und gehen mit der Zwei-Tore-Führung in die Halbzeit. Nach dem schnellen Anschlusstreffer ging es hin und her – Freiburg hatte Chancen zum Ausgleich, wir Möglichkeiten zum 3:1. Am Ende machen wir den Deckel drauf. Es war das erwartet schwere Spiel und wir sind sehr froh, dass wir diese Hürde meistern konnten.“

Freiburgs Trainer Bernhard Weis analysierte die Begegnung ähnlich: „Wir hatten die klareren Chancen, aber die Kickers waren bei Standards extrem gefährlich. Unter dem Strich war es ein verdienter Sieg für Stuttgart. Wir haben das Spiel in der ersten Halbzeit verloren, weil wir bei den zweiten Bällen nicht gut positioniert waren.“

Ausblick

Weiter geht’s bereits am kommenden Dienstag, 17. März 2026 mit dem Viertelfinale im DB Regio-wfv-Pokal. Dann tritt der Tabellenführer der Regionalliga Südwest, der SGV Freiberg, zum Nachbarschaftsduell unter Flutlicht im GAZi-Stadion an. Anpfiff im GAZi-Stadion auf der Waldau ist um 19.00 Uhr

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