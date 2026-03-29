Stuttgarter Kickers: 3:0-Heimsieg gegen Bayern Alzenau

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers haben vor 3.620 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau einen verdienten 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den FC Bayern Alzenau gefeiert. Marlon Faß brachte die Blauen kurz vor der Pause per Foulelfmeter in Führung (42.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Nico Fundel (64.) und der eingewechselte Flamur Berisha (79.) für den Endstand. Zudem parierte Kickers-Schlussmann Felix Dornebusch einen Foulelfmeter von Luka Garic (77.) und war einmal mehr ein sicherer Rückhalt.

Zähe Anfangsphase auf der Waldau

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn veränderte seine Startelf im Vergleich zur Vorwoche auf vier Positionen. Milan Petrović, Nevio Schembri, Maximilian Zaiser und Nico Fundel rückten für den erkrankten Mario Borac, Flamur Berisha, Melkamu Frauendorf (Oberschenkelprobleme) und den gesperrten David Tomić in die Anfangsformation.

Die ersten Abschlüsse gehörten den Degerlochern: Per Lockl zielte aus der Distanz links am Tor vorbei (6.), wenig später schoss Jacob Danquah aus rund 30 Metern über die Querlatte (10.). Auf der Gegenseite klärte der Innenverteidiger im eigenen Strafraum gegen Lucas Sitter (15.), ehe Kickers-Torhüter Dornebusch einen Kopfball von Hamza Boutakrit sicher aufnahm (21.). Aber über weite Strecken des ersten Durchgangs wollte kein richtiger Spielfluss aufkommen. Die Unterfranken konzentrierten sich vor allem um die Absicherung des eigenen Tores und waren dann mit Fortuna im Bunde. David Udogu kam nach einem Zweikampf mit Ahmet Aygül zu Fall – der Pfiff von Schiedsrichter Niklas Diehm blieb jedoch aus (34.).

Rote Karte und Elfmeter kurz vor der Pause

Die Kickers wollten nun mehr. Fundel scheiterte zunächst noch am Alzenauer Torhüter Alessio Samarelli, doch kurz vor der Pause fiel schließlich die verdiente Führung: Zaiser wurde im Strafraum von Aygül zu Fall gebracht. Schiedsrichter Diehm entschied auf Elfmeter und zeigte dem Alzenauer Verteidiger zudem die rote Karte. Faß übernahm Verantwortung und verwandelte souverän zur 1:0-Führung für die Blauen (42.) – der siebte Saisontreffer des 19-jährigen Angreifers.

Fundel erhöht

Unverändert gingen die Kickers in den zweiten Spielabschnitt, doch die Überzahl war zunächst kaum zu spüren. Im Gegenteil: Alzenau blieb gefährlich und hatte durch Filip Pandza sowie den eingewechselten Justin Barry eine große Doppelchance zum Ausgleich (54.). Die Kickers wirkten in dieser Phase zu passiv.

Mit zunehmender Spieldauer fand die Wildersinn-Elf jedoch wieder besser ins Offensivspiel. Nach Vorarbeit von Faß traf Fundel aus spitzem Winkel zum 2:0 (64.). Samarelli war noch am Ball, konnte den Treffer jedoch nicht mehr verhindern.

Alzenau gab sich dennoch nicht geschlagen. Pandza setzte einen Versuch über die Latte (70.), während auf der Gegenseite ein Abschluss von Christian Mauersberger in höchster Not geblockt wurde.

Dornebusch hält Elfmeter – Berisha macht den Deckel drauf

Spannend wurde es nochmals in der 77. Minute, als Schiedsrichter Diehm nach einem Trikotziehen von Petrović an Pandza auf der anderen Seite auf den Punkt zeigte. Luka Garic trat zum Strafstoß an, doch Felix Dornebusch reagierte glänzend und parierte den halbhohen Schuss in die linke Ecke.

Nur zwei Minuten später machten die Blauen endgültig den Deckel drauf: Nach einem starken Zuspiel von Fundel traf der eingewechselte Flamur Berisha aus kurzer Distanz zum 3:0-Endstand (79.).

Ein verdienter Heimsieg für die Stuttgarter Kickers, die damit den 13. Saisonsieg in der Regionalliga Südwest verbuchten.





Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn nach dem Schlusspfiff: „Dass es heute kein Spaziergang wird, das war uns klar. Da muss man sich nur die letzten Ergebnisse anschauen. Alzenau ist ein unbequemer Gegner, der in einer Situation ist, wo sie jeden Punkt brauchen. Deshalb haben sie das Spiel heute auch als ein Endspiel von vielen ausgerufen und dementsprechend sind sie aufgetreten.



Für uns war es wichtig, nach der Niederlage gegen Kassel letzte Woche schnell wieder in die Erfolgsspur zurückzukehren. Wir sind ordentlich reingekommen mit Offensivaktionen, wo es ein-, zweimal schon nach Elfmeter ausgesehen hat. Dann ist das Spiel etwas verflacht. Am Ende haben wir uns die spielentscheidenden Situationen aber auch erarbeitet. Unter dem Strich stehen drei Tore und drei Punkte – deshalb sind wir sehr zufrieden.“

Ausblick

Für die Stuttgarter Kickers geht es am Ostermontag weiter: Am 6. April 2026 steht das Nachbarschaftsduell beim SGV Freiberg an. Anpfiff im Wasenstadion ist um 14:00 Uhr.