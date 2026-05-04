Stuttgarter Kickers: 2:0-Heimsieg gegen Homburg

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Die Stuttgarter Kickers haben am 32. Spieltag der Regionalliga Südwest einen verdienten 2:0 (2:0)-Heimsieg gegen den FC 08 Homburg gefeiert. Vor 3.770 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau legten die Blauen den Grundstein bereits in der Anfangsphase durch den Treffer von Per Lockl (5.). David Tomić (44.) erzielte kurz vor dem Pausenpfiff den zweite Kickerstreffer.

Früher Wirkungstreffer durch Lockl

Interimscheftrainer Kerem Arslan nahm im Vergleich zur Pokalpartie eine Änderung in der Startelf vor und brachte Per Lockl für Flamur Berisha. Die Kickers starteten druckvoll in die Partie und verbuchten bereits nach 80 Sekunden die erste Möglichkeit durch Tomić, der links neben das Tor abschloss. Auf der Gegenseite prüfte Simon Joachims erstmals Kickers-Torhüter Felix Dornebusch (4.).



Dann passte Tomić nach einem Doppelpass mit Christian Mauersberger perfekt in den Strafraum und Lockl traf sehenswert ins rechte Eck zur Führung für die Degerlocher (5.). Für den defensiven Mittelfeldspieler war es der erste Saisontreffer in der Liga.

Offener Schlagabtausch

In der Folge entwickelte sich eine intensive und abwechslungsreiche Begegnung mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Melkamu Frauendorf verpasste das Ergebnis auszubauen und traf an das linke Außennetz (16.).

Die größte Gelegenheit zum Ausgleich bot sich den Saarländern in der 19. Minute. Zunächst scheiterte Sean Busch aus kurzer Distanz am stark reagierenden Dornebusch, ehe auch Joachims im Nachschuss den Torhüter nicht überwinden konnte. Nur eine Minute später zielte Mauersberger auf der Gegenseite knapp am rechten Pfosten vorbei.

Auch im weiteren Verlauf blieb das Spiel von hohem Tempo geprägt. Homburgs Kaan Inanoglu scheiterte erneut am starken Dornebusch (41.), der sich mehrfach als sicherer Rückhalt präsentierte. Und Fernandes Goncalves zielte anschließend über den Querbalken.

Tomić trifft zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt

Kurz vor dem Pausenpfiff schlugen die Kickers erneut zu. Nach einer präzisen Freistoßhereingabe von Lockl stieg Tomić im Strafraum am höchsten und köpfte aus rund vier Metern zum 2:0 ein (44.).

Reife zweite Halbzeit der Blauen

Nach dem Seitenwechsel übernahm Homburg phasenweise die Initiative und investierte sichtbar mehr in die Offensive. Die Kickers hingegen konzentrierten sich auf eine kompakte Defensive und lauerten auf Umschaltsituationen.

Trotz einiger guter Ansätze blieben die Saarländer zunächst in der Kategorie Halbchancen. Dann folgten die besten Möglichkeiten für die Elf von Roland Seitz. Zunächst verzog Hilal El-Helwe ohne Gegnerdruck aus zentraler Position über die Querlatte (63.) Und zehn Minuten später war es erneut Inanoglu, der freistehend knapp am linken Pfosten vorbeischoss.

Auf der Gegenseite hätten die Blauen das Ergebnis weiter ausbauen können: Ein abgefälschter Schuss von Lockl wurde von Homburgs Schlussmann Michael Gelt mit der Fußspitze geklärt (66.), zudem prüfte Tomić den Keeper wenig später aus spitzem Winkel.

In der Nachspielzeit boten sich beiden Teams noch einmal Chancen: Der eingewechselte David Stojak kam nach langer Verletzungspause zu einer Kopfballgelegenheit, während Nicolas Jörg auf der Gegenseite das Lattenkreuz traf. Den Nachschuss von Frederik Schumann entschärfte erneut Dornebusch. Dann war Schluss unter dem Fernsehturm und der erste Ligasieg unter Interimstrainer Kerem Arslan perfekt.

Stimmen zum Spiel

Homburgs Cheftrainer Roland Seitz sah die Ursachen für die Niederlage vor allem in der Anfangsphase und der Chancenverwertung: „Der Schlüssel zum Sieg war die Intensität. Die Zweikampfführung, der Einsatz, wo die Kickers uns in diesem Spiel einfach voraus waren. Sie haben uns sehr beschäftigt und uns wenig Ruhe gegeben. Das frühe Führungstor hat uns zu schaffen gemacht. Wir hatten unsere Möglichkeiten – auch hundertprozentige – aber wenn du die nicht nutzt, kannst du so ein Spiel nicht gewinnen. Die Anfangsphase mit dem Rückstand hat uns am Schluss gekillt.“

Kickers-Interimstrainer Kerem Arslan nach seinem ersten Punktspielsieg: „Wir haben uns vor dem Spiel gesagt, die Mannschaft, die weniger Fehler macht und mehr investiert, wird gewinnen. Mit der Intensität war ich von Anfang an sehr zufrieden. Wir sind gut ins Spiel gekommen und gehen früh in Führung. Auch danach hatten wir eine gute Phase, vor allem im Pressing waren wir sehr griffig. Homburg hatte mit seinen individuell starken Spielern natürlich auch seine Momente, aber wir haben insgesamt geduldig verteidigt. Vor der Halbzeit machen wir dann das 2:0 zum richtigen Zeitpunkt und spielen danach eine sehr erwachsene und fleißige zweite Halbzeit. Am Ende gewinnen wir für mich verdient.“

Ausblick

Für die Stuttgarter Kickers steht bereits die nächste Aufgabe bevor: Am Samstag, 9. Mai 2026, gastieren die Blauen beim FC-Astoria Walldorf. Anstoß im Dietmar-Hopp-Sportpark ist um 14:00 Uhr.