Stuttgarter Kickers: 1:2-Niederlage beim Tabellenführer

– Foto: Imago Images

Die Stuttgarter Kickers verloren am Ostermontag beim SGV Freiberg mit 1:2 (1:2). Vor 2.500 Zuschauern brachte Ex-Kickers-Spieler Paul Polauke die Platzherren früh mit einem Kopfballtreffer in Führung (7.). David Tomić glich nach einer guten halben Stunde per verwandeltem Handelfmeter zum 1:1 aus. Doch nur fünf Minuten später traf Gal Grobelnik freistehend vor Felix Dornebusch zum 2:1 Heimsieg für Freiberg.

Frühe Führung für Freiberg

Die Kickers gingen mit drei Änderungen in die Partie und begannen mit David Tomić, Mario Borac und Flamur Berisha in der Startelf. Maximilian Zaiser und Nevio Schembri nahmen zunächst auf der Bank Platz. Vincent Schwab konnte wegen Achillesfersenproblemen nicht mitwirken.

Freiberg ging nach der ersten Eckballhereingabe von Minos Gouras früh in Führung. Bei seiner Hereingabe ins Zentrum hatte Polauke wenig Gegenwehr und traf mit einem platzierten Kopfball ins linke Eck zur frühen Führung für seine Farben (7.).

Den ersten nennenswerten Abschluss der Kickers verzeichnete Tomić, doch SGV-Keeper Benedikt Grawe streckte sich und hielt den Ball sicher (13.). Vom Tabellenführer war in der Folge zunächst offensiv wenig zu sehen.

Tomić gleicht per Elfmeter aus

Nach einem Eckball für die Blauen durch Per Lockl sprang Freibergs Kapitän Mario Kehl-Gomez der Ball an die Hand. Schiedsrichter Marc Philipp Eckermann zeigte sofort auf den Punkt. Tomić übernahm die Verantwortung und traf gegen seinen Ex-Verein sicher zum verdienten 1:1-Ausgleich nach gut einer halben Stunde.

Auf der Gegenseite kam Gal Grobelnik zwei Zeigerumdrehungen später im Duell mit Kickers-Keeper Felix Dornebusch zu Fall, doch der Unparteiische entschied sofort auf Weiterspielen.

Grobelnik bringt Freiberg wieder in Führung

Die Elf von SGV-Cheftrainer Kushtrim Lushtaku drängte anschließend wieder auf die Führung. Die Blauen konnten einen Angriff nicht konsequent klären. Leon Petö verlängerte per Kopf in den Lauf von Grobelnik. Der 24-jährige Slowene setzte sich von Milan Petrović ab und ließ sich freistehend vor Dornebusch nicht zweimal bitten. Sein Flachschuss ins rechte untere Eck bedeutete das 2:1 für Freiberg (36.).

Mit der knappen Führung für die Gastgeber ging es bei bestem Fußballwetter am Ostermontag in die Halbzeit.

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn über den ersten Spielabschnitt: „Nach dem 0:1 waren wir gut im Spiel und hatten eine längere Phase, in der wir die Kontrolle und einige gute Angriffe hatten – auf schwierigem Geläuf. Wir haben gut verlagert und die Tiefe gesucht. Wir hatten einige Aktionen im gegnerischen Strafraum und für mich war es folgerichtig, dass wir zum Ausgleich kommen. Allerdings bekommen wir das 2:1 dann zu schnell. Wir konnten die Tiefe nicht verteidigen. Aber man hat auch die Qualität von Freiberg gesehen – sie brauchen nicht viel, um ein Tor zu machen.“

Freiberg mit Chancenplus nach dem Seitenwechsel

Unverändert starteten beide Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt. Die Kickers leisteten sich jedoch zu viele ungenaue Zuspiele und waren vor dem Tor nicht effizient genug. Freiberg kam nach schnellen Kontern immer wieder gefährlich vor das Tor von Dornebusch.

Sowohl Petö (54.) als auch der eingewechselte Nicklas Shipnoski mit einer Direktabnahme nach einer Eckballhereingabe (65.) konnten ihre Möglichkeiten jedoch nicht nutzen.

Marco Wildersinn sagte dazu: „Wenn du hier etwas holen möchtest, ist es schwierig, wenn du zwei Gegentreffer bekommst. Wir haben es in der zweiten Hälfte probiert und mussten Schritt für Schritt das Risiko erhöhen. Das gab natürlich Räume für den Gegner. Deshalb hatte Freiberg nach dem Seitenwechsel auch ein Chancenplus. Wir hatten ebenfalls unsere Momente, aber die muss man besser nutzen, wenn man hier etwas mitnehmen will – mit einem besseren letzten Pass und einem guten Abschluss.“

Ein Kopfballversuch von Marlon Faß (68.) sowie eine Halbchance nach einer Eckballhereingabe von Lockl (73.) blieben die wenigen Offensivaktionen der Blauen.

Dornebusch pariert Elfmeter

Aber auch Freiberg spielte seine Konter nicht konsequent aus. Mal kam der letzte Pass nicht an, mal war der Abschluss zu ungenau – wie bei Matt Zie, dessen Schuss von der Strafraumkante kein Problem für Dornebusch darstellte (81.).

Die beste Möglichkeit zum Ausgleich vergab Faß nach einem feinen Zuspiel von Tomić, als er aus halblinker Position freistehend zum Abschluss kam (85.), in SGV-Keeper Grawe aber seinen Meister fand-

Eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit starteten die Platzherren einen schnellen Konter. Petrović brachte Julian Kudala im Kickers-Strafraum zu Fall – erneut entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Shipnoski trat an, scheiterte jedoch an einer starken Parade von Kickers-Keeper Felix Dornebusch (90.).

Kurz darauf war Schluss und der SGV Freiberg feierte den ersten Punktspiel-Heimsieg seiner Vereinsgeschichte gegen die Blauen.

Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn: „Beim Elfmeter hatten wir Glück, deshalb blieb es bis zum Ende eng. Das Tor zum Ausgleich haben wir aber leider nicht mehr gemacht. Für uns gilt es jetzt, die Niederlage schnell abzuhaken. Nächste Woche geht es gegen den FSV Frankfurt darum, an der Mannschaft, die direkt vor uns steht, dranzubleiben.“

Ausblick

Am kommenden Samstag, 11. April 2026, empfangen die Stuttgarter Kickers den FSV Frankfurt im GAZi-Stadion auf der Waldau. Anpfiff ist um 14.00 Uhr.