Stuttgarter Kickers: 1:2 am Kaiserstuhl

– Foto: Claus G. Stoll

Die Stuttgarter Kickers verloren am 29. Spieltag der Regionalliga Südwest mit 1:2 (1:1) beim Bahlinger SC. Die frühe Führung der Südbadener durch Erijon Shaqiri (13.) glich Vincent Schwab mit seinem Kopfballtreffer nach einem Eckball zunächst aus (32.). Kurz nach dem Seitenwechsel traf Samet Yilmaz vor 815 Zuschauern im Kaiserstuhlstadion zum verdienten Heimsieg für den Sportclub. Die Blauen blieben vieles schuldig und verloren zum dritten Mal in Folge.

Sechs Wechsel in der Startelf

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn änderte seine Startelf auf sechs Positionen. Es begannen Nico Blank, Vincent Schwab, Lukas Kiefer, Maxi Zaiser, Nevio Schembri und Samuel Unsöld. Auf der Bank nahmen dafür Jacob Danquah, Marlon Faß, David Udogu und Flamur Berisha Platz. Per Lockl fehlte wegen seiner fünften Gelben Karte gesperrt, Mario Borac war leicht angeschlagen.

Früher Rückstand und fehlende Durchschlagskraft

Die Blauen kamen zwar gut ins Spiel und verzeichneten bereits nach 20 Sekunden den ersten Abschluss, konnten daraus jedoch keine Sicherheit gewinnen. Mit ihrem schnellen Umschaltspiel – vor allem über die rechte Angriffsseite – stellte der Sportclub die Kickers immer wieder vor Probleme.

Nach dem ersten Eckball der Partie zeigte sich der BSC effizient: Die Hereingabe von Luca Köbele köpfte Shaqiri nach einer knappen Viertelstunde zur Führung ein. Der Gegentreffer nahm den Degerlochern den Wind aus den Segeln. Zwar hatten sie mehr Ballbesitz, doch das Offensivspiel blieb ideenlos und zu umständlich. Auch im Defensivverbund fehlte die nötige Überzeugung in den Zweikämpfen.

Rico Wehrle und erneut Shaqiri verpassten es wenig später, die Führung auszubauen (26.).

Schwab gleicht aus – schmeichelhaftes Remis zur Pause

Nach rund einer halben Stunde nutzten die Kickers ihren ersten Eckball zum überraschenden Ausgleich. Die Hereingabe von Christian Mauersberger konnte BSC-Keeper Dennis Klose nicht klären, Schwab köpfte zum 1:1 ein – sein erstes Saisontor.

Doch auch der Ausgleich brachte keine Stabilität. Köbele (34.) und Vasco Walz (39.) verpassten die erneute Führung für die Platzherren nur knapp. So ging es mit einem schmeichelhaften Unentschieden für die Kickers in die Halbzeitpause.

Yilmaz trifft – Kickers ohne Reaktion

Mit drei Wechseln gingen die Kickers in den zweiten Durchgang und hatten erneut die erste Gelegenheit durch Samuel Unsöld (50.). Im Gegenzug nutzte der BSC jedoch seine Stärke über die rechte Seite: Köbele spielte den Ball von der Grundlinie quer auf Yilmaz, der zum 2:1 einschob (51.).

Die Szene offenbarte erneut die Defizite im Defensivverhalten – zu wenig Zugriff, zu wenig Entschlossenheit. Wie schon im ersten Durchgang blieb eine unmittelbare Reaktion aus.

Shaqiri verpasste freistehend die Vorentscheidung (74.). In der Schlussphase kamen die Kickers noch zu einzelnen Abschlüssen, unter anderem durch David Tomić (83.), doch der Ausgleich blieb aus. Der Tabellenletzte verteidigte geschlossen und sicherte sich einen verdienten Heimsieg.

Stimmen zum Spiel

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn nach dem Schlusspfiff: „Es war eine verdiente Niederlage heute. Da brauchen wir nicht drum herumreden, weil wir über 90 Minuten kein gutes Spiel gemacht haben. Bei vielen elementaren Dingen im Fußball hatten wir einen ganz schlechten Tag.

Insgesamt ist das viel zu wenig gewesen, um hier etwas mitzunehmen. Die genauen Gründe direkt nach Abpfiff zu benennen, ist extrem schwer. Nicht nur ich, auch die Jungs sind sprachlos. Wir sind sehr enttäuscht und müssen das schnell aufarbeiten, um am Dienstag komplett anders aufzutreten.“

Ausblick - Flutlichtspiel gegen Balingen

Am kommenden Dienstag, 21. April 2026, empfangen die Stuttgarter Kickers die TSG Balingen im GAZi-Stadion auf der Waldau. Anpfiff zum Flutlichtspiel ist um 19:00 Uhr.