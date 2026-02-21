Stuttgarter Kickers: 1:0-Heimsieg gegen Mainz 05 II

– Foto: Imago Images

Die Stuttgarter Kickers gewannen zum Re-Start in der Regionalliga Südwest vor 3.460 Zuschauern im GAZi-Stadion auf der Waldau mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Das goldene Tor auf dem schwer zu bespielenden Rasen schoss David Tomić (75.).

Kurzfristige Umstellung – Mainz mit erster Chance

Kickers-Cheftrainer Marco Wildersinn musste nach dem Aufwärmen kurzfristig umstellen: Christian Mauersberger (Adduktorenprobleme) konnte nicht beginnen und wurde durch Nevio Schembri ersetzt. Auf dem tiefen Geläuf gehörte die erste Möglichkeit den Rheinhessen. Julian Derstroff prüfte mit einem Kopfball Kickers-Torhüter Felix Dornebusch (2.), der erstmals nach seinem Kreuzbandriss vor einem Jahr wieder zwischen den Pfosten stand und ein beeindruckendes Comeback feierte. In einem insgesamt ausgeglichenen ersten Durchgang hatte das Team von Trainer Benjamin Hoffmann eine weitere gute Chance, doch Yunus Malli verzog aus halbrechter Position knapp (25.).

Chancen auf beiden Seiten vor der Pause

Nach einer halben Stunde wurden die Blauen erstmals richtig gefährlich: Maximilian Kinzig klärte den Abschluss von Flamur Berisha in höchster Not zur Ecke. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bot sich nach einem Fehler im Mainzer Spielaufbau noch eine gute Gelegenheit, doch die Hereingabe von Samuel Unsöld verpasste Schembri am Fünfmeterraum knapp. So ging es torlos in die Pause.

Intensives Kampfspiel nach dem Seitenwechsel

Unverändert kamen beide Teams aus der Kabine zurück. Der Platz, auf dem an vielen Stellen Wasser stand, wurde im zweiten Durchgang zunehmend schwerer zu bespielen. Die Degerlocher starteten druckvoll: Schembri (47.) per Kopf und Unsöld (51.), dessen Kopfball Kinzig an die Unterkante der Latte lenkte, hatten gute Chancen. Nur eine Minute später rettete der Mainzer Schlussmann erneut gegen Tomić. Es entwickelte sich ein intensives Kampfspiel. Ein technisch anspruchsvolles Kombinationsspiel war auf dem Untergrund nicht mehr möglich, stattdessen versuchten es beide Teams mit langen Bällen.

Auf der Gegenseite war Dornebusch mehrfach gefordert: Nach einem tiefen Ball von Kinzig auf Jayson Videira klärte er stark (62.), anschließend parierte er auch gegen Taiyu Yamasaki (66.) und blieb im Eins-gegen-Eins gegen Andrei Gitau Sieger (72.). Nach dieser starken Phase wurde der Kickers-Keeper von den Fans lautstark gefeiert.

Tomić erlöst die Blauen

In der Schlussviertelstunde fiel schließlich die Entscheidung: Per Lockl flankte aus dem linken Halbfeld präzise an den langen Pfosten, wo Tomić aus kurzer Distanz zum umjubelten 1:0 einschob (75.). In der Folge verteidigten die Kickers leidenschaftlich, ließen keine nennenswerten Chancen mehr zu und brachten den knappen Vorsprung über die Zeit. Dann war Schluss unter dem Fernsehturm und der erste Heimsieg nach der Winterpause perfekt.

Stimmen zum Spiel

Marco Wildersinn nach dem Schlusspfiff: „Uns war klar, es wird Momente geben, die du defensiv überstehen musst. Und es wird immer wieder Momente geben, die du offensiv nutzen kannst. So einen Moment haben wir dann genutzt, um das goldene Tor heute zu machen. Wir sind sehr zufrieden damit, dass wir am Ende den Dreier gezogen haben.“

Ausblick

Am Samstag, 28.02.2026, reisen die Stuttgarter Kickers zum Namensvetter Kickers Offenbach. Anpfiff im Stadion am Bieberer Berg ist um 14.00 Uhr.