Stuttgarter Kickers: 1:0-Auswärtssieg in Walldorf

– Foto: Stuttgarter Kickers

Die Stuttgarter Kickers haben ihr letztes Auswärtsspiel der Regionalliga-Saison erfolgreich gestaltet und beim FC-Astoria Walldorf einen wichtigen 1:0 (0:0)-Erfolg gefeiert. Vor 608 Zuschauern im Dietmar-Hopp-Sportpark avancierte David Braig mit seinem Treffer in der Schlussphase zum Matchwinner. Grundlage des sechsten Auswärtssiegs der Saison war zudem die starke Torhüterleistung des einmal mehr überragenden Felix Dornebusch.

Personell mussten die Kickers bereits vor der Pause reagieren. Christian Mauersberger konnte nach einem Schlag auf den Spann nicht weitermachen und wurde durch Nico Fundel ersetzt (30.). In der Offensive näherte sich die Degerlocher vor dem Seitenwechsel der Führung an. Nach einem Ballgewinn im Pressing setzte David Tomić Melkamu Frauendorf in Szene, dessen Abschluss aus halblinker Position nur hauchdünn am rechten Pfosten vorbeiging (37.). Auf der Gegenseite war erneut Dornebusch gefordert, als sich eine Hereingabe von Goß gefährlich aufs Tor senkte (44.). So blieb es zur Pause beim torlosen Remis.

Interims-Cheftrainer Kerem Arslan vertraute der siegreichen Mannschaft aus dem letzten Heimspiel gegen Homburg und ging ohne Änderungen in die Partie. Die Blauen waren zunächst das aktivere Team und die erste Möglichkeit gehörte Per Lockl, dessen Abschluss jedoch knapp rechts am Tor vorbeistrich (17.) Walldorf setzte offensiv vor allem auf schnelle Umschaltmomente und kam seinerseits zu hochkarätigen Chancen. Lennart Grimmer scheiterte nach starker Vorarbeit von Yasin Zor an Kickers-Keeper Dornebusch (19.), ehe Maik Goß den Schlussmann der Blauen im direkten Duell ebenfalls nicht überwinden konnte (31.).



Dornebusch hält die Kickers im Spiel

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich zunächst eine chancenarme Partie. Walldorf kam nach rund einer Stunde durch den eingewechselten Leon Volt zur Möglichkeit, doch erneut blieb Dornebusch Sieger. Nur wenige Minuten später hatte der ehemalige Kickers-Spieler Yannick Thermann Pech, als sein Abschluss von der Strafraumgrenze an die Querlatte klatschte (66.).

Zehn Minuten später kam der 19-jährige Innenverteidiger Ardi Mulaj mit seiner Einwechslung dann zu seinen ersten Einsatzminuten in der ersten Mannschaft der Blauen in der laufenden Punktspielrunde.



Braig nutzt den Torwartfehler eiskalt aus

Als vieles bereits auf eine Punkteteilung hindeutete, schlugen die Blauen in der Schlussphase zu. Tomić brachte eine Flanke in den Strafraum, FC-Keeper Tim Hansen ließ das Leder fallen und Braig reagierte am schnellsten. Der eingewechselte Routinier drückte das Leder in seinem letzten Auswärtsspiel im Kickers-Trikot zur umjubelten 1:0-Führung über die Linie (80.).

Walldorf warf in den Schlussminuten noch einmal alles nach vorne, doch die Defensive der Kickers hielt stand. Die beste Gelegenheit zum Ausgleich vergab erneut Grimmer, der abermals am glänzend aufgelegten Dornebusch scheiterte (85.). Dann war mit dem ersten Auswärtssieg der Vereinsgeschichte in der Regionalliga in Walldorf zugleich der dritte Erfolg im dritten Spiel unter Kerem Arslan perfekt.



Stimmen zum Spiel

Interims-Cheftrainer Arslan zeigte sich nach der Partie zufrieden mit der Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „Die ersten 35 Minuten waren fahrig, waren zäh. Wir haben das Spiel ein bisschen verschleppen lassen. Es war teilweise zu langsam, auch die Laufbereitschaft war nicht so wie wir es uns vorgenommen haben. Zehn Minuten vor der Pause sind wir dann gut ins Spiel gekommen und haben dann auch unsere Möglichkeiten gehabt. In der Halbzeitpause haben wir uns gesagt, jeder muss noch mal mehr investieren. Alleine von der Energie her glaube ich, haben wir in der zweiten Halbzeit das Spiel verdient gewonnen.“



Ausblick

Zum Abschluss der Regionalliga-Saison empfangen die Stuttgarter Kickers am Samstag, 16. Mai 2026, den bereits feststehenden Meister SG Sonnenhof Großaspach im GAZi-Stadion auf der Waldau. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr.

Spielbericht FC-Astoria Walldorf - Stuttgarter Kickers

Stimmen zum Spiel FC-Astoria Walldorf - Stuttgarter Kickers