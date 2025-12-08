Stuttgart/Böblingen: Spielabbruch in Vaihingen, Wechsel an der Spitze

---

Der VfL Oberjettingen konnte die frühe Führung von Simon Lindner (24.) nur kurz kontern, ehe Fabian Seeger (50.) ausglich. Danach entschied Simon Lindner mit seinen Treffern in der 52. und 69. Minute die Partie zugunsten des Tabellenführers. Sebastian Vukoja setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt. Oberjettingen bleibt mit fünf Punkten abgeschlagen Schlusslicht, während Darmsheim an die Spitze springt.



Calvin Ludolph brachte den SV Nufringen früh in Führung (5.), Mandip-Pal Singh (19.) und Nenad Stevanovic (58.) antworteten für Croatia. Chris Schuster per Foulelfmeter (51.) und erneut Calvin Ludolph (61.) hielten Nufringen immer vorne, ehe Mihael Stajduhar in der 90. Minute den späten Ausgleich erzielte. Nufringen bleibt damit auf Rang 13, Croatia Stuttgart auf Platz 14. Für beide bleibt die Lage im Tabellenkeller angespannt.



Die Rote Karte gegen Robin Leon Spajic wegen Notbremse (18.) veränderte das Spiel früh. Max Horn nutzte die Überzahl zur Führung (22.), Nevio Rizzo erhöhte in der 90. Minute. Holzgerlingen klettert auf Rang zehn, während Cannstatt trotz der Niederlage oben dran bleibt. Der personelle Nachteil erwies sich für die Gäste als spielentscheidend.



Lange hielt der SV Bonlanden defensiv dagegen, ehe Can Abalioglu in der 60. Minute den Bann brach. Mika Kennke entschied die Partie mit einem Foulelfmeter in der 90. Minute. Herrenberg festigt damit Rang acht, Bonlanden bleibt im Tabellenmittelfeld Elfter. Für die Gastgeber war mehr als defensive Stabilität an diesem Tag nicht möglich.



Mirlind Kamberi traf früh zur Führung für Botnang (11.). Felix Dieringer sorgte in der 78. Minute für die Entscheidung. Dagersheim bleibt mit sieben Punkten Vorletzter, Botnang rückt auf Rang sechs vor. Die Gäste bestätigten ihre stabile Saisonform.



Sebastian Lenhardt stellte mit Treffern in der 2. und 41. Minute früh die Weichen auf Sieg. Nahuel Cascia Rica (26.), Elias Hartacis (55.) und Marc Hetzel (66.) vollendeten den höchsten Auswärtssieg des Spieltags. Büsnau bleibt punktgleich mit Darmsheim Zweiter, Musberg rutscht auf Rang neun ab. Die Kräfteverhältnisse waren von Beginn an klar verteilt.



Ein Eigentor von Luka Koneski brachte Rohrau in Führung (18.), Jakob Wörne glich aus (25.). Simon Kamm (31.), Kai Moser (56.) und Simon Müsel (68.) sorgten für klare Verhältnisse. Rohrau verbessert sich auf Rang sieben, Echterdingen bleibt Fünfter. Der Heimsieg fiel nach der Pause deutlich aus.

Deckenpfronn ging mit 2:0 in Führung. Marvin Wolf (6./Elfmeter) und Filip Furac (29.) trafen für die Gäste. Maximilian Eisentraut (34.) und Tyron Ferrari (40.) glichen bis zur Pause zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit ging es aber nicht mehr weiter. Der SV Vaihingen teilt auf FuPa-Anfrage dies dazu mit: "Keine Sicht wegen Nebel." Das Spiel wurde also nach der ersten Halbzeit abgebrochen und wird wahrscheinlich neu angesetzt.

