Stuttgart/Böblingen: Spielabbruch in Vaihingen, Wechsel an der Spitze

Der TV Darmsheim unterstrich beim VfL Oberjettingen mit einem klaren 4:1 seine Ambitionen an der Spitze. Zwischen dem SV Nufringen und Croatia Stuttgart entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit sechs Toren. Die SpVgg Holzgerlingen nutzte die Rote Karte von Cannstatt eiskalt, während der TSV Jahn Büsnau den TSV Musberg regelrecht zerlegte. Der SV Rohrau setzte mit einem deutlichen Heimsieg ein starkes Zeichen im Tabellenmittelfeld.
---
Der VfL Oberjettingen konnte die frühe Führung von Simon Lindner (24.) nur kurz kontern, ehe Fabian Seeger (50.) ausglich. Danach entschied Simon Lindner mit seinen Treffern in der 52. und 69. Minute die Partie zugunsten des Tabellenführers. Sebastian Vukoja setzte in der 73. Minute den Schlusspunkt. Oberjettingen bleibt mit fünf Punkten abgeschlagen Schlusslicht, während Darmsheim an die Spitze springt.
Deckenpfronn ging mit 2:0 in Führung. Marvin Wolf (6./Elfmeter) und Filip Furac (29.) trafen für die Gäste. Maximilian Eisentraut (34.) und Tyron Ferrari (40.) glichen bis zur Pause zum 2:2 aus. In der zweiten Halbzeit ging es aber nicht mehr weiter. Der SV Vaihingen teilt auf FuPa-Anfrage dies dazu mit: "Keine Sicht wegen Nebel." Das Spiel wurde also nach der ersten Halbzeit abgebrochen und wird wahrscheinlich neu angesetzt.
