Bis auf Weiteres hat Michael Wimmer das Sagen beim VfB Stuttgart. – Foto: IMAGO Images / Sportfoto Rudel

Stuttgart-Erlöser Wimmer: »Irgendwann als Cheftrainer arbeiten« Vom Co- zum Interims- zum Chef-Trainer? Der Dingolfinger Michael Wimmer im FuPa-Interview über seine derzeitige Rolle beim VfB Stuttgart.

Mit dem Sieg gegen den VfL Bochum am vergangenen Bundesliga-Samstag, den ersten Saisondreier des VfB Stuttgart, hat Michael Wimmer bereits ein Argument sammeln können. Im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld kann es weitergehen: Denn auch am Mittwochabend wird der Dingolfinger als Interimstrainer an der Linie des fünffachen Meisters stehen. Während im Hintergrund andere Namen wie Alfred Schreuder und Jess Thorup gehandelt werden, hat der 42-jährige die Möglichkeit, sich an vorderster Front zu zeigen. Im FuPa-Interview spricht der Niederbayern über seine Ambitionen, blickt nochmal auf den Samstag zurück und erklärt seine derzeitige Rolle...

Michael, zunächst einmal ganz allgemein: Wie blickst Du auf den Samstag zurück?

Die ganze Woche war sehr emotional und ereignisreich. Es kamen einige Dinge auf mich zu, die man aus der zweiten Reihe nicht kennt. Ich hatte aber die volle Unterstützung von allen und somit konnten wir das auch gemeinsam meistern.



Wie war es plötzlich vom Hinter-in den Vordergrund zu treten und im Rampenlicht zu stehen?

Es war ja nicht das erste Mal. Ich stand ja auch schon gegen Schalke am 5. Spieltag in der Verantwortung, als Pellegrino Matarazzo gesperrt war. Zum anderen bin ich jetzt auch schon fünf Jahre Co-Trainer in der Bundesliga und somit ist nicht alles neu. Neu war insbesondere die Medienarbeit, aber auch hier wurde ich super unterstützt vom Verein.



Welchen Anteil hast Du am so wichtigen ersten Saisonsieg? Hat der VfB trotz oder wegen Dir gewonnen?

Es ist schwer, das zu beurteilen, weil es ja nicht wirklich messbar ist. Am Ende hat, denke ich, jeder hat seinen Anteil: Rino, das Trainerteam, und vor allem natürlich die Mannschaft, denn die stand auf dem Platz und hat sich den Sieg verdient.





Ist der Fussball wirklich so einfach? Trainer weg, neuer Trainer da- und schon einfach ist man erfolgreich?

Das würde ich nicht sagen. In den Spielen braucht man auch immer das Momentum auf seiner Seite. Das hatten wir gegen Bochum. Wenn Aktionen gelingen, wächst das Selbstvertrauen. Beim Stand von 2:1 hält Florian Müller überragend, danach schießen wir das 3:1. Danach kam wir in einen richtigen Flow.



Hast Du im Vergleich zu Deinem Vorgänger wirklich größere Veränderungen vorgenommen - oder ist wirklich eine andere Ansprache , ein anderes Gesicht ausschlaggebend?

Es ging nicht darum, Sachen krampfhaft zu verändern. Es ging darum, die Köpfe frei zu bekommen und die Jungs inhaltlich auf das Bochum Spiel vorzubereiten.



Hast Du Blut geleckt? Ist Bundesliga Cheftrainer Dein Ding oder bist Du das fleißige Helferlein in der 2. Reihe?

Aktuell beschäftige ich mich mit diesem Thema nicht. Ich helfe solange aus, bis ein neuer Cheftrainer da ist. Meine ganze Konzentration liegt in der aktuellen Aufgabe. Ganz grundsätzlich möchte ich irgendwann als Cheftrainer arbeiten. Ist der Fussball wirklich so einfach? Trainer weg, neuer Trainer da- und schon einfach ist man erfolgreich?Das würde ich nicht sagen. In den Spielen braucht man auch immer das Momentum auf seiner Seite. Das hatten wir gegen Bochum. Wenn Aktionen gelingen, wächst das Selbstvertrauen. Beim Stand von 2:1 hält Florian Müller überragend, danach schießen wir das 3:1. Danach kam wir in einen richtigen Flow.Hast Du im Vergleich zu Deinem Vorgänger wirklich größere Veränderungen vorgenommen - oder ist wirklich eine andere Ansprache , ein anderes Gesicht ausschlaggebend?Es ging nicht darum, Sachen krampfhaft zu verändern. Es ging darum, die Köpfe frei zu bekommen und die Jungs inhaltlich auf das Bochum Spiel vorzubereiten.Hast Du Blut geleckt? Ist Bundesliga Cheftrainer Dein Ding oder bist Du das fleißige Helferlein in der 2. Reihe?Aktuell beschäftige ich mich mit diesem Thema nicht. Ich helfe solange aus, bis ein neuer Cheftrainer da ist. Meine ganze Konzentration liegt in der aktuellen Aufgabe. Ganz grundsätzlich möchte ich irgendwann als Cheftrainer arbeiten.