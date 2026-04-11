Sturzflug des Spitzenreiters: Leonberg schockt den FV Löchgau

Vor 200 Zuschauern ereignete sich die große Überraschung. Der Aufsteiger SV Leonberg/Eltingen empfing den Tabellenführer FV Löchgau mit einer konzentrierten defensiven Ausrichtung, an der sich die Gäste über weite Strecken die Zähne ausbissen. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und der spürbaren Nervosität des Spitzenreiters. In der 78. Minute erzielte Gabrijel Kolar das Tor zum 1:0-Endstand für die Hausherren. Dieser Erfolg lässt Leonberg mit nun 30 Punkten klettern, während der FV Löchgau (50 Punkte) durch diese Niederlage seinen komfortablen Vorsprung an der Spitze eingebüßt hat. ---

200 Zuschauer sahen im Schönebürgstadion eine dramatische Begegnung zwischen dem TSV Crailsheim und dem GSV Pleidelsheim. Zunächst gingen die Crailsheimer durch Louis Hermann in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Pleidelsheim bewiesen jedoch Moral und kamen kurz vor dem Seitenwechsel durch Jan Schlipf, der in der 43. Minute zum 1:1 traf, zurück in die Partie. Als sich alle bereits mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug der GSV in der Nachspielzeit entscheidend zu: Patrick Sirch markierte in der 90.+2 Minute das 1:2. ---

In Ilshofen entwickelte sich vor 120 Zuschauern eine zähe Angelegenheit, in der die Defensive der Hausherren die Basis für den Erfolg legte. Der TSV Ilshofen empfing den TV Oeffingen und agierte mit der notwendigen Geduld, um die stabilen Reihen der Gäste zu überwinden. In einer Phase, in der das Spiel auf beide Seiten hätte kippen können, bewies die Heimelf die größere Effizienz. Den entscheidenden Treffer zum 1:0-Sieg für Ilshofen erzielte Mark Varga in der 53. Minute. ---

Der SSV Schwäbisch Hall hat mit dem 1:0 in Pleidelsheim einen wertvollen Auswärtssieg eingefahren und steht nun bei 34 Punkten auf Platz sechs. Die Mannschaft bleibt damit in Reichweite der oberen Tabellenhälfte und kann mit einem weiteren Erfolg richtig Druck nach vorne erzeugen. Die SG Schorndorf reist nach dem 3:1 gegen den SV Kaisersbach mit viel Selbstvertrauen an. Mit 39 Punkten ist der Aufsteiger Dritter und damit eine der Überraschungen dieser Saison. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für Schorndorf, das 4:0 gewann. Doch inzwischen ist Schwäbisch Hall stabiler unterwegs. Es ist eines der spannendsten Spiele dieses Spieltags, weil beide Teams mit echtem Schwung kommen. ---

Der SV Kaisersbach steht nach dem 1:3 in Schorndorf weiter bei 15 Punkten und damit auf Rang 16. Die Lage ist ernst. Die Mannschaft braucht dringend Punkte, weil der Abstand zu den rettenden oder zumindest günstigeren Plätzen nicht kleiner werden darf. Vor eigenem Publikum ist dieses Spiel deshalb von hoher Bedeutung. Die Sport-Union Neckarsulm verpasste beim 1:1 gegen SKV Rutesheim zwar den großen Coup, hielt sich mit 32 Punkten aber auf Rang sieben. Das Hinspiel gegen Kaisersbach gewann Neckarsulm in eindrucksvoller Deutlichkeit mit 8:0. Doch solche Ergebnisse tragen in Rückspielen oft eine eigene Spannung in sich: Kaisersbach will sich wehren, Neckarsulm muss mit der Favoritenrolle umgehen. ---

Morgen, 15:00 Uhr SG Weinstadt SG Weinstadt TSG Öhringen Öhringen 15:00 PUSH

Die SG Weinstadt hat mit dem 1:0 beim TV Oeffingen einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert und steht nun bei 31 Punkten auf Rang acht. Die Mannschaft hat sich damit wieder etwas stabilisiert und darf nun sogar vorsichtig nach oben schauen, wenn der Lauf anhält. Die TSG Öhringen musste beim Spitzenreiter FV Löchgau ein klares 0:4 hinnehmen und verlor zudem einen Spieler durch eine Rote Karte. Mit 36 Punkten steht Öhringen trotzdem auf Rang vier, doch die Mannschaft braucht nach diesem Dämpfer eine Antwort. Das Hinspiel gewann Öhringen 3:2 in einem engen und umkämpften Spiel. Auch diesmal spricht vieles für ein Duell mit offenem Ausgang, weil beide Mannschaften in unterschiedliche Richtungen etwas zu korrigieren haben. ---

Morgen, 15:30 Uhr SGM Krumme Ebene am Neckar SGM Ebene SpVgg Satteldorf Satteldorf 15:30 live PUSH