Edis Sinanovic ist seid dieser Spielzeit für die Eintracht am Ball - im Pokalspiel beobachtet von Maik Strunk (rechts) sowie Leo Blenske (links) und Levi Mukamba. Foto: Mario Luge

Sturmwarnung aus der Pfalz Am Sonntag gastiert mit dem TuS Hohenecken der erste Verbandsliga-Spitzenreiter in Bad Kreuznach Verlinkte Inhalte Verbandsliga Südwest SG Eintracht Bad Kreuznach Hohenecken

BAD KREUZNACH. Nach dem Verbandspokal ist vor der Verbandsliga. Wie die Sportgemeinde Eintracht ihre 0:4-Schlappe gegen den SC Idar-Oberstein weggesteckt hat, das können die Bad Kreuznacher schon am Sonntag ab 15 Uhr zeigen. Dann gastiert der TuS Hohenecken im Moebusstadion. Und damit der Aufsteiger, der am ersten Spieltag durch das 4:1 gegen den SV Steinwenden mal kurzfristig die Tabellenspitze erklommen hat.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Momentaufnahme oder Wegweiser? Diese Frage können die Pfälzer schon mal in Bad Kreuznach beantworten. Und Eintracht-Trainer Thorsten Effgen wäre nicht er selbst, wenn er nicht auch dem kommenden Gegner den allerhöchsten Respekt zollen würde. Aus Gründen: Die Angriffsmonster aus der Pfalz erzielten in der vergangenen Saison in 30 Landesliga-Spielen 110 (!) Tore. Dabei erzielten sechs Spieler zehn Tore oder mehr, was für Flexibilität spricht. Dass Hohenecken dennoch nicht Meister wurde, lag daran, dass man die SG Hüffelsheim vor der Nase hatte, der man jedoch eine von insgesamt nur zwei Niederlagen beibrachte.

Genug zum Gegner, dem man in den vergangenen 20 Jahren fast auf Augenhöhe gegenüberstand (4 Siege, 5 Niederlagen, 6 Unentschieden) und der wie die Eintracht im Pokal unter die Räder kam (2:6 beim Bezirksligisten TSG Wolfstein-Roßbach). Die Bad Kreuznacher ihrerseits wollen an die gute Auftaktvorstellung beim 2:2 in Bretzenheim anknüpfen, als man ganz dicht am ersten Saisonsieg war. Am Sonntag wird mit Sebastian Baumann ein Spieler zurücksein, der unter der Woche in Urlaub war und der im zentralen Mittelfeld für Stabilität sorgt. Ob Jan Wingenter nach seiner Verletzung aus dem Verbandspokal wieder ein Thema wird, ist fraglich. Die aktuelle Situation bei der Eintracht sieht ihr Trainer wie immer als Herausforderung. „Wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, Dinge noch zu verbessern“, sagt Effgen. Auch wenn es diese Demonstration des Oberligisten aus der Schmuckstadt nicht unbedingt gebraucht hätte, die Klatsche hat gezeigt, „dass wir sind ein gutes Stück weit weg sind von dem, wo wir hinwollen. Aber das war jetzt erst das zweite Pflichtspiel. Wenn wir da schon so gut wären wie im 30. Duell…“ Und wenn man bedenkt, dass in der Startformation gegen Idar lediglich Deniz Darcan in der Vorsaison im ersten Spiel auf dem Platz gestanden hatte, wird deutlich: „Wir stehen erneut vor einem XXL-Umbruch.“