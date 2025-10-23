Sturmtief grätscht dazwischen: Derby in Biene fällt ins Wasser

Spielabsage in der Oberliga:
Das für Freitagabend geplante Derby zwischen dem SV Holthausen Biene und dem SC Spelle-Venhaus fällt aus. Grund ist das aktuelle Sturmtief, das den Platz am Biener Busch unbespielbar macht. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.
Es riecht wieder nach nassem Rasen, Bratwurst und leichtem Lampenfieber: Das Emsland bekommt morgen um 19:30 Uhr sein Derby zurück. SV Holthausen-Biene gegen SC Spelle-Venhaus, das klingt nach ehrlichem Fußball, nach Flutlicht, nach Gesprächen über „damals“.
Damals, das war am 25. Mai 2014, in der Landesliga Weser-Ems. Elf Jahre und ein paar Tage ist es her, dass sich die beiden Nachbarn zuletzt in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Inzwischen hat sich einiges verändert, nur nicht die Lust auf dieses Duell.
Wer sich an jene Saison erinnert, sieht sofort wieder bekannte Gesichter: Siggi Wolters stand in Spelle-Venhaus an der Seitenlinie, während auf dem Platz Sascha Wald, Christoph Ahrens, Florian Hoff und Niklas Hoff die Farben des SCSV vertraten. Auf der anderen Seite coachte Achim Evers den SV Holthausen-Biene, mit Spielern wie Simon Többen, Florian Kramp und Jan-Hubert Elpermann.
Und jetzt kommt der Teil, bei dem Fußballherzen ein bisschen schneller schlagen: Alle diese Namen liest man heute noch auf Aufstellungen. Ahrens, Wald, Kramp, Többen, Hoff - sie alle stehen auch 2025 noch irgendwo auf dem Platz. Elf Jahre später, andere Liga, gleiche Leidenschaft.
Weil Erinnerung ohne Bilder nur halb so schön ist, lohnt sich ein Blick in die FuPa-Galerie. Dort finden sich die Aufnahmen von Fotograf Werner Scholz, der die Szenen von damals festgehalten hat und heute immer noch im Einsatz ist, nun für die NOZ statt für FuPa. Seine Fotos erzählen die ganze Geschichte: von kurzen Hosen, langen Bällen und dem ganz eigenen Emsland-Charme.
Damit die Zeitreise komplett wird, hat Dieter Kremer’s alter Liveticker eine kleine Frischzellenkur bekommen, verwandelt in einen Liveticker im Stil der 11Freunde, von ChatGPT für alle, die gern noch einmal kurz nach 2014 zurückreisen möchten.
Also: Füße hoch, Galerie an, Kopf aus. Elf Jahre sind vergangen, aber dieses Derby riecht immer noch nach dem gleichen Fußball.
Liveticker: Spelle-Venhaus vs. Holthausen/Biene 2:5
Vor dem Spiel
Willkommen an der Venhauser Straße! Der Rasen liegt da wie frisch gebügelte Bettwäsche, die Sonne knallt, und gefühlt halb Emsland hat sich in Weiß-Rot oder Gelb-Schwarz geworfen.
Spelle hat den Aufstieg schon in der Tasche, heute soll’s die Meisterschaft sein. Fehlt nur noch ein Pünktchen. Aber: Die Gäste aus Biene haben offenbar kein Interesse, bei der Party mitzumachen – höchstens beim Zerstören derselben.
Und bevor der Ball rollt: Bienes Kapitän Weusthof überreicht Spelles Florian Hoff einen Blumenstrauß. Das bleibt später das einzige Gastgeschenk.
1'
Anpfiff! Und kaum rollt der Ball, wissen wir: Das wird kein Sommerkick.
3' – Tor für Biene! 0:1!
André Hilling nutzt Spelles Schlummerphase. Flach rein, eiskalt – die Biene sticht früh.
5'
Auf der Gegenseite vergibt Raming-Freesen freistehend. Wer so was liegen lässt, hat später was zu erzählen.
25'
Spelles Trainer steht erstmals auf, schaut kurz ins Chaos – und setzt sich wieder.
32' – Tor für Biene! 0:2!
Steffen Menke köpft ein. Spelles Abwehr schaut zu wie Touristen beim Feuerwerk.
40'
Kleine Randnotiz: Menke spielt nächste Saison ausgerechnet für Spelle. Sympathiepunkte: schwierig.
Halbzeit
Spelle braucht noch einen Punkt für die Meisterschaft. Im Moment sieht’s eher nach Punktverlust mit Stil aus.
46'
Weiter geht’s – unverändert, was für Spelle kein Kompliment ist.
54' – Tor für Biene! 0:3!
Menke trifft volley nach Hilling-Flanke. Der Sohn vom „großen Jupp Menke“ trifft, Papa jubelt auf der Tribüne – Fußballpoesie.
57' – Tor für Biene! 0:4!
Hilling schiebt locker ein. Der Tabellenführer taumelt. Die Trommeln verstummen. Nur die Gästebank klatscht sich wund.
59'
„Peinlich“, murmelt einer auf der Tribüne. Schwer zu widersprechen.
68' – Tor für Spelle! 1:4!
Raming-Freesen trifft nach Kopfablage von Wald. Zumindest die Trommel lebt wieder.
78' – Tor für Spelle! 2:4!
Wald tanzt einen Biener aus, legt zurück auf Röttger – Anschluss! Und plötzlich wird’s laut. Hoffnung ist gefährlich.
85'
Noch ein Wechsel, noch ein Versuch, das Ruder zu reißen. Spoiler: Es klappt nicht.
90'+3 – Tor für Biene! 2:5!
Hilling setzt den Deckel drauf. Doppelpack, Trommel aus.
Abpfiff.
Spelle verliert das Derby und kassiert eine kalte Dusche auf dem Weg zur Meisterschaftsfeier.
Biene feiert – zu Recht. Der Tabellenführer bleibt trotzdem oben, aber heute war’s eher Oberliga meets Obergrenze.
Fazit:
Ein Derby mit allem, was dazugehört: frühem Stich, spätem Schmerz und einer Lektion in Sachen Demut.
Spelle jubelt am Saisonende trotzdem, aber diesen Nachmittag behalten sie im Gedächtnis – wie einen Sonnenbrand nach zu viel Euphorie.
Und morgen sind wir um ein Fußballfest reicher im Emsland!