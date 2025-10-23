Sturmtief grätscht dazwischen: Derby in Biene fällt ins Wasser Verlinkte Inhalte Oberliga Niedersachs. Spelle-Venh. Holt. Biene

Spielabsage in der Oberliga:

Das für Freitagabend geplante Derby zwischen dem SV Holthausen Biene und dem SC Spelle-Venhaus fällt aus. Grund ist das aktuelle Sturmtief, das den Platz am Biener Busch unbespielbar macht. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Heute, 19:30 Uhr SV Holthausen Biene Holt. Biene SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. Abgesagt Es riecht wieder nach nassem Rasen, Bratwurst und leichtem Lampenfieber: Das Emsland bekommt morgen um 19:30 Uhr sein Derby zurück. SV Holthausen-Biene gegen SC Spelle-Venhaus, das klingt nach ehrlichem Fußball, nach Flutlicht, nach Gesprächen über „damals“.

Damals, das war am 25. Mai 2014, in der Landesliga Weser-Ems. Elf Jahre und ein paar Tage ist es her, dass sich die beiden Nachbarn zuletzt in einem Pflichtspiel gegenüberstanden. Inzwischen hat sich einiges verändert, nur nicht die Lust auf dieses Duell. Wer sich an jene Saison erinnert, sieht sofort wieder bekannte Gesichter: Siggi Wolters stand in Spelle-Venhaus an der Seitenlinie, während auf dem Platz Sascha Wald, Christoph Ahrens, Florian Hoff und Niklas Hoff die Farben des SCSV vertraten. Auf der anderen Seite coachte Achim Evers den SV Holthausen-Biene, mit Spielern wie Simon Többen, Florian Kramp und Jan-Hubert Elpermann.

– Foto: Werner Scholz

Vor dem Spiel Willkommen an der Venhauser Straße! Der Rasen liegt da wie frisch gebügelte Bettwäsche, die Sonne knallt, und gefühlt halb Emsland hat sich in Weiß-Rot oder Gelb-Schwarz geworfen. Spelle hat den Aufstieg schon in der Tasche, heute soll’s die Meisterschaft sein. Fehlt nur noch ein Pünktchen. Aber: Die Gäste aus Biene haben offenbar kein Interesse, bei der Party mitzumachen – höchstens beim Zerstören derselben. Und bevor der Ball rollt: Bienes Kapitän Weusthof überreicht Spelles Florian Hoff einen Blumenstrauß. Das bleibt später das einzige Gastgeschenk. 1' Anpfiff! Und kaum rollt der Ball, wissen wir: Das wird kein Sommerkick. 3' – Tor für Biene! 0:1! André Hilling nutzt Spelles Schlummerphase. Flach rein, eiskalt – die Biene sticht früh.

– Foto: Werner Scholz

5' Auf der Gegenseite vergibt Raming-Freesen freistehend. Wer so was liegen lässt, hat später was zu erzählen. 25' Spelles Trainer steht erstmals auf, schaut kurz ins Chaos – und setzt sich wieder.

– Foto: Werner Scholz