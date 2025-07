Sturmtank Gaedke verlässt Buchbach - kein Testschmankerl vs. Al-Nasr

Gaedke war im Januar 2024 nach Buchbach gekommen Insgesamt kam er in den zurückliegendnen 18 Monaten 26 Mal in der Regionalliga Bayern zum Einsatz. Dabei gelangen ihm vier Treffer. Über den Status des Jokers kam er aber nicht hinaus. Für die Kreisliga-Mannschaft der Buchbacher erzielte er in diesem Zeitraum zwölf Tore. Kein Geheimnis war, dass er sich mehr Einsatzzeiten gewünscht hätte. "Wir lösen den Vertrag zum 15. Juli auf. Das war ein faires Gespräch. Es gibt Situationen im Fußball, in denen man sich trennt. Wir wünschen 'Gaedko' viel Glück für seine weiteren Schritte", erklärt Fußball-Abteilungsleiter Georg Hanslmaier.



Darüber hinaus findet der geplante Test am Mittwoch gegen die Araber vom Al Nasr SC in Bad Gögging, wo der Tross im Trainingslager weilt, nicht statt. Nach einem kurzfristigen Trainerwechsel beim Klub aus Dubai aus den Vereinigten Arabischen Emiraten passt das Vorbereitungsspiel offensichtlich nicht mehr in die Planung und so wurde die Partie abgesagt. Der amtierende Vizemeister der Regionalliga Bayern sucht zwar noch nach Ersatz, aber so kurzfristig dürfte kein entsprechender Gegner aufzutreiben sein. Verlegt wurde übrigens auch das Toto-Pokalspiel der ersten Runde beim TSV Geiselbullach (Landkreis Fürstenfeldbruck). Die Partie beim oberbayerischen Süd-Bezirksligisten findet nicht wie ursprünglich geplant am Samstag, den 19. Juli um 16 Uhr statt. Neuer Termin ist nun am Sonntag, den 20. Juli um 15 Uhr.