Sturmtalent wechselt zum Haldensleber SC: "Neue Herausforderung"

– Foto: Haldensleber SC

Mit der Rückkehr von Marco Wagner an die Seitenlinie hat der Haldensleber SC die Trainerfrage für die neue Saison kürzlich beantwortet. Auch im Spielerkader des Verbandsligisten gibt es erste Bewegung. Am Donnerstag hat der HSC seinen ersten Neuzugang des Sommers präsentiert.

Vom (Noch-)Landesligisten SV Irxleben wechselt Angreifer Robin Sanne ins Waldstadion. Der Angreifer glänzte in der vergangenen Spielzeit mit 40 Treffern und 13 Vorlagen in der Landesklasse und hatte damit einen immensen Anteil am Landesliga-Aufstieg des SVI. Auch in der neuen Spielklasse ist der Angreifer (geteilt) bester Torschütze des SV Irxleben. Immerhin achtmal traf der 21-Jährige für das abgeschlagene Schlusslicht der LOTTO-Landesliga Nord. Zum Spielerprofil:

"Nach vier lehrreichen Jahren im Herrenbereich beim SV Irxleben habe ich mich entschieden, zur neuen Saison eine neue Herausforderung anzunehmen. Durch die vielen positiven Gespräche und den guten Kontakt zu einigen Spielern fiel mir die Entscheidung für den Haldensleber SC leicht", sagt das Sturmtalent in der Vereinsmitteilung über seinen Wechsel zum HSC.

Schon in der Jugend für den Haldensleber SC gespielt

Dieser bedeutet für den Angreifer gleichzeitig ein Wiedersehen: "Umso mehr freue ich mich auf die Rückkehr zu dem Verein, bei dem ich bereits vier Jahre in der Jugend gespielt habe", sagt Sanne. Bis zu den B-Junioren hatte der Offensivspieler die Farben Blau und Gelb in der Junioren-Verbandsliga getragen.