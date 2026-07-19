Sturmtalent Kuranyi wechselt zum Regionalligisten

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Der SGV Heilbronn-Freiberg aus der Regionalliga Südwest hat nun auch Klarheit über das neue Ziel von Karlo Kuranyi. Der Abgang des 20-jährigen Stürmers stand bereits fest, nun schließt er sich dem FC-Astoria Walldorf an. Damit bleibt Kuranyi der Regionalliga Südwest erhalten und trifft künftig möglicherweise auch wieder auf seinen bisherigen Verein.

Kuranyi war in der vergangenen Saison für den SGV aktiv und kam dort auf 13 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Ein Treffer gelang ihm in dieser Zeit nicht. Zuvor hatte der Angreifer beim FC 08 Villingen bereits erste längere Erfahrungen in der Regionalliga gesammelt. In der Saison 2024/25 absolvierte er für Villingen 30 Spiele, erzielte vier Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Für die zweite Mannschaft des FC 08 Villingen kam er zudem einmal in der Oberliga Baden-Württemberg zum Einsatz und traf dabei.

Ausgebildet wurde Kuranyi unter anderem beim VfB Stuttgart und bei den Stuttgarter Kickers. Für die U19 des VfB Stuttgart spielte er in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest und kam dort in zwei Spielzeiten auf 31 Einsätze, 13 Tore und zwei Vorlagen. Zuvor erzielte er für die U17 der Stuttgarter Kickers in der B-Junioren-Bundesliga sechs Treffer in 18 Spielen. Insgesamt stehen für ihn 93 erfasste Spiele, 24 Tore und vier Vorlagen in der Bilanz.