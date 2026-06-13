Sturmtalent des VfR Aalen wechselt zum Oberliga-Aufsteiger

– Foto: Zafer Hosman

Nach Meisterschaft in der Verbandsliga Württemberg und dem historischen ersten Aufstieg in die Oberliga Baden-Württemberg bauen die Young Boys Reutlingen weiter am Kader. Mit Levi Steinbach kommt ein junger Stürmer aus der U19 des VfR Aalen, der Perspektive, Körperlichkeit und Entwicklungspotenzial mitbringt und ins neue Profil passt und weiterlernen soll.

Steinbach gehört dem Jahrgang 2008 an und wechselt aus der U19 des VfR Aalen nach Reutlingen. Mit 1,88 Metern bringt der Angreifer gute körperliche Voraussetzungen mit. Im Offensivspiel soll er über Präsenz, Tiefgang und Torriecher kommen, zugleich gilt er als lernbereit und ehrgeizig. Für die Young Boys ist der Transfer deshalb weniger eine kurzfristige Wette als ein Baustein für die Entwicklung in der neuen Spielklasse.

Trotz seines jungen Alters hat Steinbach bereits mehrere Ausbildungsstationen durchlaufen. Genannt werden der VfL Stuttgart, der MTV Stuttgart, der SGV Freiberg, der SSV Reutlingen und die SG Sonnenhof Großaspach. Nun soll er bei den Young Boys den Übergang in den Herrenfußball meistern und erste Erfahrungen auf Oberliga-Niveau sammeln. Gerade für einen Aufsteiger, der erstmals in dieser Liga antritt, kann ein junger, körperlich präsenter Stürmer zusätzliche Optionen im Kader schaffen.