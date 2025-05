Sturmtalent aus Sachsen-Anhalt wechselt zum FC Bayern München

– Foto: © FC Bayern

Schon in seiner Zeit im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg galt Richard Meier als eines der größeren deutschen Sturmtalente. Nach dem Abschied von der Elbe führte sein Weg über den Drittligisten SV Sandhausen in den Profifußball. Nun schließt sich Meier dem großen FC Bayern München an.

Beim Rekordmeister hat Meier einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. Zunächst soll er für die zweite Mannschaft des FC Bayern auflaufen. "Richard ist ein wuchtiger Mittelstürmer, der gerade in seiner ersten Drittligasaison regelmäßig aufgelaufen ist. In der abgelaufenen Runde haben ihn Verletzungen ausgebremst", sagte Marcus Weinzierl, der Sportliches Leiter des Bayern-Campus. "Wir glauben, dass er bei unseren Amateuren eine wichtige Rolle im Sturmzentrum einnehmen kann und freuen uns, ihn für unsere Regionalliga-Mannschaft gewonnen zu haben", so Weinzierl weiter. Zum Spielerprofil: >> Richard Meier

Mit dem Wechsel nach München geht für den 21-Jährigen ein Traum in Erfüllung. "Als mich die Anfrage erreichte, musste ich nicht lange überlegen. Ich bin seit Kindheitstagen Bayern-Fan, mein erstes Trikot, das ich als Kind bekam, war von Thomas Müller, meine Bettwäsche von Luca Toni. Es war immer mein großer Traum, eines Tages bei meinem Herzensverein spielen zu dürfen", erklärte Meier in einem Interview auf der Vereinsseite. Mit Blick auf seine neue Herausforderung erklärte der Angreifer, der in Sachsen-Anhalt im Jerichower Land aufgewachsen ist: „Ich will der Mannschaft natürlich mit meinen Qualitäten weiterhelfen, viele Tore erzielen und so zum bestmöglichen sportlichen Erfolg beitragen. Zu Beginn ist es aber zunächst mein Ziel, mich so schnell wie möglich in der Mannschaft einzufinden und alle kennenzulernen."