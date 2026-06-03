Sturmschäden erzwingen Verlegung: ETV vs. Blumenthal in Heeslingen von Ismail Yesilyurt · Heute, 08:41 Uhr · 0 Leser

Die Partie zwischen dem Hamburger Vertreter Eimsbütteler TV (ETV) und dem Bremen-Meister Blumenthaler SV kann nicht wie ursprünglich geplant auf neutralem Boden in Celle ausgetragen werden. Schwerwiegende Sturmschäden machten die dortige Spielstätte kurzfristig unbespielbar und zwangen den Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) zum schnellen Handeln.

Als Retter in der Not sprang der Heeslinger SC ein. Das finale Duell am dritten Spieltag wurde nun offiziell in das Heeslinger Waldstadion verlegt. Am kommenden Sonntag, dem 7. Juni, wird die Begegnung um 14:00 Uhr in Heeslingen angepfiffen.