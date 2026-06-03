Sturmschäden erzwingen Verlegung: ETV vs. Blumenthal in Heeslingen

Die Partie zwischen dem Hamburger Vertreter Eimsbütteler TV (ETV) und dem Bremen-Meister Blumenthaler SV kann nicht wie ursprünglich geplant auf neutralem Boden in Celle ausgetragen werden. Schwerwiegende Sturmschäden machten die dortige Spielstätte kurzfristig unbespielbar und zwangen den Norddeutschen Fußball-Verband (NFV) zum schnellen Handeln.
Als Retter in der Not sprang der Heeslinger SC ein. Das finale Duell am dritten Spieltag wurde nun offiziell in das Heeslinger Waldstadion verlegt. Am kommenden Sonntag, dem 7. Juni, wird die Begegnung um 14:00 Uhr in Heeslingen angepfiffen.
Für beide Mannschaften wird es auf dem Heeslinger Rasen wahrscheinlich um alles oder nichts gehen. Da in dieser Aufstiegsrunde vermutlich jeder Punkt und jedes Tor über den Sprung nach oben entscheidet, wird im Waldstadion eine hochintensive und packende Partie erwartet.