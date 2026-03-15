Sturmlauf des FC Deisenhofen wird nicht belohnt

Der FCD kassiert erneut ein frühes Gegentor. Trotz 88 Minuten Druck bleibt das Team ohne Torerfolg. Coach Pummer sieht fehlende Durchschlagskraft.

Der TSV Nördlingen wird in dieser Saison nicht mehr der Lieblingsgegner des FC Deisenhofen. In der Hinrunde gaben die Blauhemden das Spiel zuhause spät aus der Hand. Nach einer 3:0-Führung bis zur 86. Minute endete die Partie mit 3:3. Diesmal fiel die Entscheidung sehr früh: Die Schwaben erzielten das Tor des Tages zu ihrem 1:0 (1:0)-Erfolg in der zweiten Minute. „Spielübergreifend haben wir gegen Nördlingen vier Tore in zehn Minuten kassiert und damit vier Punkte verloren“, rechnete FCD-Coach Andreas Pummer mit leichter Resignation in der Stimme vor, „aber so darf man nicht denken.“

Denn tatsächlich hatte der 43-Jährige grundsätzlich am Auftritt seiner Truppe nicht viel auszusetzen. „Von der Leidenschaft, der Arbeit, dem Fleiß her kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Auch spielerisch haben wir es auf dem schwierigen Geläuf gut gemacht“, so Pummer. Allerdings sei sein Team nicht vom Anpfiff weg wach gewesen: „Wir sind in den ersten zwei Minuten gar nicht im Spiel.“ Das nutzten die Gastgeber. „Nördlingen spielt nur zwei Minuten Fußball. Es ist nicht mal Fußball: langer Ball, zweiter Ball, Ecke“, charakterisierte der Coach die Vorgeschichte des Führungstreffers. Der hereingegebene Eckball wurde an die Strafraumgrenze zurückgelegt, von wo Mario Szabo mit einem verdeckten Schuss das 1:0 markierte (2.).

Das war der Weckruf für den FCD. „Danach sind wir voll im Spiel und es geht 88 Minuten in eine Richtung“, sagte Pummer. Doch der Ertrag der Bemühungen blieb aus. „Es fehlt der letzte Pass, die Genauigkeit, die Klarheit in der Aktion, es fehlt die Durchschlagskraft.“ Und wenn sich dann doch mal klare Möglichkeiten ergaben, blieben auch die ungenutzt. „Wir bringen uns um unseren Lohn“, resümierte Pummer. Im zweiten Durchgang habe offenkundig die Englische Woche mit der Deisenhofner Nachholpartie gegen Kirchanschöring eine Rolle gespielt, fand der Trainer: „Hinten raus haben die Körner gefehlt.“

TSV Nördlingen - FC Deisenhofen 1:0 (1:0) FC Deisenhofen: Obermeier - Gkasimpagiazov, Nickl, Köber, Jung, Groß, Seidl (64. Herrmann), Jost (85. Perneker), Schmid, Krettek (78. Gandl), Kretzschmar (78. Weber) Tor: 1:0 Szabo (2.)