Sturm-Zeitreise mit Stax, Knut & Co.: »Haben sie schlau angestellt«

Auch wenn das Aufstehen ab und an weh tut: "Ich hätte nicht gedacht, dass Knut noch so gut ist:" – Foto: Robert Geisler

Ist es dem Hauzenberger Fußballclub gelungen, die Zeitmaschine anzuwerfen und den Rückwärtsgang einzulegen? Denn plötzlich dirigiert „Knut“ Knödlseder (39) wieder die Viererkette, Stephan Schätzl (39) frisst im Mittelfeld Kilometer und Lothar Gottinger (42) sowie Alex Starkl (38) sorgen für die Tore. Auch Andreas Schmid (44), Belmond Nsumbu Dituabanza (43), Ingo Pfeil (39) und Pascal Keese (38) laufen im roten Trikot auf. Aber nein: Es ist keine physikalische Sensation geglückt am Staffelberg. Der Bayernligist hat einfach nur eine Reservemannschaft ins Rennen geschickt. Diese ist allerdings eine interessante Mischung aus Sturm-Legenden und Sturm-Talenten.

Zunächst ist es mal keine große Überraschung, dass eine Zweitvertretung auf AH-Spieler zurückgreift, wenn's personell zwickt. Mehr oder weniger war das auch das Ansinnen der Verantwortlichen um Manager Markus Reischl, als sie zu Beginn des Jahres planten, wieder eine eigenständige Zweite ins Rennen zu schicken. Das Besondere an Hauzenberg II: Dieses Team tritt nicht in der Reserverunde an, sondern in der Kreiklasse Freyung/Passau. Und es geht nicht Woche für Woche einfach nur um Schadensbegrenzung, sondern als Zweiter zur Winterpause um den Kreisliga-Aufstieg. Allen voran Jürgen Knödlseder und Alex Starkl, in der vergangenen Saison noch Spielertrainer-Duo von Oberpolling, wurden vordergründig auch nicht nur als Notnagel zurückgeholt. „Das haben sie schlau angestellt“, schmunzelt Stürmer „Stax“, selbst weitum bekanntes Schlitzohr. „Eigentlich wollten Knut und ich aufhören und nur den Pass zum Sturm legen. Wir haben gesagt, wir helfen aus, wenn Not am Mann ist.“ Doch auf einmal waren die beiden Haudegen Korsettstangen der neu ins Rennen geschickten Reserve.

„Es geht darum, den Jugendlichen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich für den Herrenbereich vorbereiten können“, weiß Starkl. Und tatsächlich: Die Idee hinter Hauzenberg II ist es, die vielen Talente aus der eigenen Jugend an die Erste Mannschaft heranzuführen. Kadermitglieder der A-Bezirksoberliga bilden den Kern des Teams, spielen aber gleichzeitig noch im Nachwuchs. Und es ist nicht neu, dass junge Spieler wie Michael Zieringer und Paul Aiginger bei den Senioren Mitspieler brauchen, die die Richtung vorgeben. Und wer eignet sich da besser als Legenden wie Gottinger, Schmid oder Schätzl?

Paul Aiginger (Nummer 7) und seine Alterskollegen spielen A-Jugend - und Bayernliga-Reserve. – Foto: Robert Geisler

„Mit solchen Größen zusammen zu spielen, ist nicht nur in den Spielen etwas besonders. Man kann in jeder Trainingseinheit von ihnen lernen“, berichtet Paul Aiginger vom Alltag. „Gerade für mich als Stürmer ist Alex Starkl ein Vorbild. Und dass Knut noch so gut ist, hätte ich auch nicht gedacht.“ Auf FuPa-Nachfrage spricht der 18-Jährige für all seine Alterskollegen, wenn er feststellt, dass er von den Oldies „viel lernen kann. Von denen lässt man sich gerne etwas sagen – zumal sie uns das Gefühl vermitteln, dass wir wichtig sind. Wir haben großen Spaß miteinander!" Aiginger & Co. befinden sich in einem anstrengenden Jahr. Bis zu drei Spiele pro Wochenende absolvieren sie in der Zweiten und in der A-Jugend. Und auch wenn am Montag die Beine mal schwer sind, gehen sie mit jugendlichem Elan und mit großer Freude diese Aufgabe an. „Besonders war für mich ein Samstag, an dem ich erst im A-Jugend-Derby gegen Waldkirchen zwei Tore erzielt habe und im Anschluss bei den Herren gegen Sonnen getroffen habe.“ Die Mischung macht's offensichtlich beim FC Sturm Hauzenberg. Das Zusammenspiel von Jung und Alt sorgt für ein Miteinander über Generationen hinweg – und für Erfolg.

Er möchte auch gerne noch mit seinen Stammtisch-Brüdern spielen, aber verletzungsbedingt wird Johannes Schäffner wohl nicht mehr auflaufen können. – Foto: Robert Geisler