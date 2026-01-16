Sturm Wissel hat noch eine große Baustelle

Der Aufsteiger im Fokus. – Foto: Susanne Schmidt

Für den BV Sturm Wissel war der Start in die neue Spielzeit der Kreisliga A Kleve/Geldern alles andere als einfach und reibungslos. Aufstiegstrainer Stefan Stang trat kurz vor dem Saisonstart zurück und Kapitän Robin Deckers übernahm in der Doppelfunktion als Spielertrainer. Wie lief die Hinrunde, und wie sieht es mit Deckers’ Zukunft im Dünendorf aus?

Der Aufsteiger zeigte sich von Beginn an ambitioniert. „Unser Umschaltspiel hat in den ersten zehn Partien sehr gutfunktioniert“, sagt Deckers und benennt damit einen der Gründe für das gute Abschneiden. Denn 18 Punkte und Platz zehn sind absolut vorzeigbar. Und der Routinier kann sich auch gut vorstellen, ein weiteres Jahr in Wissel zu bleiben. Deckers würde weitermachen „Grundsätzlich werden hier nur Absprachen für eine Spielzeit getroffen. Das hat für beide Seiten Vorteile. Wir werden uns wohl in den nächsten Wochen zusammensetzen und eine Entscheidung treffen“, so Deckers, der keinen Hehl daraus macht, dass er gerne weitermachen möchte. Zumal es auch danach aussieht, als bliebe das Team in der jetzigen Konstellation zusammen „Das ist hier mein Heimatverein, und das ist eine Herzensangelegenheit. Zumal wir hier eine junge und motivierte Mannschaft haben, an deren Entwicklung ich gerne noch weiter teilhaben möchte.“

Einen Teil in der Weiterentwicklung gilt es für Coach und Mannschaft schon in der anstehenden Vorbereitung besser zu machen. Denn es gibt noch eine große Baustelle, an der jetzt gearbeitet werden muss. „Unser Abwehrverhalten ist nicht so, wie ich es mir vorstelle. Und das betrifft nicht nur die Defensivspieler, sondern die ganze Mannschaft“, sagt Deckers. Zwar habe das Team mit 39 Toren eine Offensive mit Durchschlagskraft. „Aber wir haben derzeit leider auch die schlechteste Abwehr. Das muss sich ändern. Hier sind wir als Team gefordert, es dem Gegner deutlich schwieriger zu machen, als wir es bisher getan haben.“ Dennoch will der Coach seine Spieler nicht in ein zu enges taktisches Korsett zwingen. „Denn die Jungs sollen ja auch weiterhin Spaß am Fußballspiel haben“, so Deckers.