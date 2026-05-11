Sturm Wissel geht im Saisonendspurt die Puste aus

Der BV Sturm Wissel setzt seine Talfahrt unvermindert fort. Der Neuling verlor am Freitagabend das Heimspiel gegen den SV Sevelen mit 1:2 (0:1) und hat damit aus den vergangenen sieben Spielen gerade einmal einen Punkt geholt.
Ohne den verletzten Spielertrainer Robin Deckers (Nasenbeinbruch) und Urgestein Tim Hüvels (Meniskusverletzung) starteten die Gastgeber in einer eher defensiven Grundaufstellung. Der Gast aus Sevelen übernahm, soweit auf dem schwer bespielbaren Naturrasenplatz möglich, das Geschehen und kombinierte sich das ein oder andere Mal in Richtung des gegnerischen Strafraums. Doch die vielbeinige Wisseler Abwehr stand zunächst sicher.
Nach zehn Minuten bot sich den Gastgebern die erste richtig gute Tormöglichkeit der Partie. Auf der rechten Seite überlief Andre Sowa seinen Gegenspieler und zog im Strafraum aus halbrechter Position ab, doch Sevelens Schlussmann Matthias Deckers verkürzte den Winkel und konnte zum Eckball klären. In der Folge wurde Wissel etwas mutiger, an der Feldüberlegenheit der Gäste änderte sich allerdings nichts. Diese hatten nach 17 Minuten ihre erste große Möglichkeit. Nach einem Eckball kam Andreas Terhoeven frei zum Kopfball, hatte diesen jedoch etwas zu hoch angesetzt.
Danach war wieder Sturm Wissel an der Reihe. Der Gastgeber ließ zwei gute Möglichkeiten ungenutzt (23., 25.). Das sollte sich rächen. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff brachte Torjäger Philipp Langer den SV Sevelen in Führung – zu diesem Zeitpunkt durchaus etwas schmeichelhaft.
Nach Wiederanpfiff ließ die nächste kalte Dusche nicht lange auf sich warten. Timo Boy erhöhte aus stark abseitsverdächtiger Position auf 2:0 (50.). Elf Minuten später nutzte Lucas Heißing einen Elfmeter zum Anschlusstreffer. Die Partie wurde jetzt immer zerfahrener, viele geahndete und ungeahndete Fouls ließen keinen Spielfluss, sondern immer mehr Hektik aufkommen. Sturm Wissel drängte vehement auf den Ausgleich, scheiterte aber mehrfach an Keeper Deckers oder am eigenen Unvermögen. Am Ende blieb es beim 1:2, das die Wisseler Sorgen immer größer werden lässt.
„Wir waren nicht schlechter, haben aber unsere Chancen nicht genutzt. „Wir kämpfen weiter“, sagte Robin Deckers. „Am Ende zählen hier nur die drei Punkte. Spielerisch war auf diesem Platz nicht viel möglich“, so Sevelens Coach Fabian Maas.