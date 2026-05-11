Sturm Wissel geht im Saisonendspurt die Puste aus Nur ein Punkt aus den vergangenen sieben Spielen – die Sorgen des A-Ligisten im Kreis Kleve-Geldern werden nach dem 1:2 gegen den SV Sevelen immer größer. Das sagt Wissels verletzter Spielertrainer Robin Deckers nach dem Abpfiff. von RP / Per Feldberg · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Der BV Sturm Wissel kommt nicht mehr in Fahrt. – Foto: David Zimmer

Der BV Sturm Wissel setzt seine Talfahrt unvermindert fort. Der Neuling verlor am Freitagabend das Heimspiel gegen den SV Sevelen mit 1:2 (0:1) und hat damit aus den vergangenen sieben Spielen gerade einmal einen Punkt geholt.

Ohne den verletzten Spielertrainer Robin Deckers (Nasenbeinbruch) und Urgestein Tim Hüvels (Meniskusverletzung) starteten die Gastgeber in einer eher defensiven Grundaufstellung. Der Gast aus Sevelen übernahm, soweit auf dem schwer bespielbaren Naturrasenplatz möglich, das Geschehen und kombinierte sich das ein oder andere Mal in Richtung des gegnerischen Strafraums. Doch die vielbeinige Wisseler Abwehr stand zunächst sicher. Sevelens Torhüter Matthias Deckers in Bestform Nach zehn Minuten bot sich den Gastgebern die erste richtig gute Tormöglichkeit der Partie. Auf der rechten Seite überlief Andre Sowa seinen Gegenspieler und zog im Strafraum aus halbrechter Position ab, doch Sevelens Schlussmann Matthias Deckers verkürzte den Winkel und konnte zum Eckball klären. In der Folge wurde Wissel etwas mutiger, an der Feldüberlegenheit der Gäste änderte sich allerdings nichts. Diese hatten nach 17 Minuten ihre erste große Möglichkeit. Nach einem Eckball kam Andreas Terhoeven frei zum Kopfball, hatte diesen jedoch etwas zu hoch angesetzt.