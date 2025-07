Sturm-Warnung von Schwarz: »Plätschert dahin« & Mentalitätsfrage

Es brodelt unterm Staffelberg... das zu behaupten wäre sicherlich übertrieben. Aber rund eineinhalb Wochen vorm Saisonstart in der Bayernliga Süd mit dem Auswärtsspiel bei Mitaufsteiger FC Gundelfingen schickt Trainer Dominik Schwarz einen mahnenden Appell an die Mannschaft: "Wir müssen in vielen Bereichen einfach noch eine Schippe drauflegen. Vor allem in Sachen Mentalität müssen wir gehörig zulegen. Es plätschert im Moment alles ein wenig so dahin, das war auch zuletzt gegen Ruhmannsfelden so. Es fehlen aktuell fünf bis zehn Prozent. Wir müssen wieder 100 Prozent abrufen und die Gier entwickeln, Spiele unbedingt gewinnen zu wollen. Denn in der Bayernliga werden wir immer 100 Prozent abrufen müssen."Nachdem zuletzt viel ausprobiert worden ist, soll sich nun in den finalen zwei Tests gegen Vornbach und am Freitag gegen den österreichischen Landesligisten Andorf eine Startelf herauskristallisieren. Nicht mit dabei sein am Mittwochabend wird Senad Sallaku, der sich beim Erdinger Meistercup den kleinen Finger gebrochen hat und deshalb pausiert. Florian Seibold absolviert im Rahmen des Sporteignungstests Prüfungen und wird daher auch geschont werden. Ansonsten sind alle Mann an Bord.