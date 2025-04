"Sturm" vor Titelgewinn - Passau will aber im Derby überraschen

Seit dem Osterwochenende zweifeln wohl nur noch die größten Pessimisten daran, dass der FC Hauzenberg in der Landesliga Mitte nicht Meister wird. Die Schützlinge von Alexander Geiger und Dominik Schwarz stehen kurz vor einem historischen Erfolg und vielleicht kann schon am Wochenende groß gefeiert werden. Grundvoraussetzung dafür ist ein Heimsieg am Freitagabend gegen den Landkreiskontrahenten 1. FC Passau und ein Patzer der SpVgg Lam, die am Samstag-Nachmittag den TSV Bogen erwartet. Die "Osserbuam" sind - vorausgesetzt der "Sturm" holt im Derby einen Dreier - das einzige Team, das den Tabellenführer (theoretisch) noch abfangen kann. Ebenfalls schon am Freitagabend absolvierte der noch aussichtsreich im Rennen um den zweiten Rang liegende TSV Seebach sein Duell gegen den TB 03 Roding. Ihrer Koffer packen muss die SpVgg Landshut, die unter Flutlicht beim 1. FC Bad Kötzting ran muss. Am Samstag steht die SpVgg GW Deggendorf beim formstarken SC Luhe-Wildenau vor einer Herkulesaufgabe. Der SSV Eggenfelden hat gegen den SV Schwandorf-Ettmannsdorf ein dickes Brett zu bohren und der zuletzt arg schwächelnde FC Dingolfing muss beim TV Parsberg Farbe bekennen.



Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Derby, Flutlichtspiel am Staffelberg in der Crunchtime und für beide Mannschaften geht es noch um ganz viel. Durch die beiden Siege gegen Seebach und Dingolfing konnte die Mannschaft viel Selbstvertrauen gewinnen, das nötige Selbstverständnis im eigenen Spiel ist zurück. Nun gilt es auch im Heimspiel gegen den FCP alles in die Waagschale zu werfen. Keine einfache Aufgabe, denn bei Passau ist spielerisch eine klare Handschrift des Trainers zu erkennen. Taktisch diszipliniert, defensiv mit Löblein und Jurácsik stabil, und im vorderen Drittel mit Andert, Miller, Stahl und Aklassou mit viel Qualität besetzt. Ich erwarte ein Spiel enges Derby mit einer hoffentlich großen Zuschauerkulisse."



Personalien: Einzig hinter dem angeschlagenen Christoph Traxinger steht noch ein Fragezeichen.







Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Es erwartet uns das Derby in Hauzenberg und wohl auch das Duell mit dem künftigen Meister der Landesliga Mitte. Doch eines ist klar: Wir reisen nicht mit einem Blumenstrauß an, um Glückwünsche zu überbringen. In dieser Phase der Saison geht es für uns um alles. Hauzenberg stellt eine starke Mannschaft und spielt bislang eine herausragende Runde. Aber wir müssen uns nicht verstecken. Unsere letzten Resultate geben uns Rückenwind und wenn wir unser volles Potenzial ausschöpfen, sind wir auch in Hauzenberg konkurrenzfähig. Jeder Punkt zählt im Kampf um den direkten Klassenerhalt. Vielleicht gelingt es uns ja, die Meisterfeier des Sturms noch um ein Wochenende zu vertagen. Wenn es dann so weit ist, gratulieren wir als Erster. Aber bis dahin haben wir noch eine Aufgabe zu erfüllen."



Personalien: Co-Spielertrainer Philipp Knochner wird vermutlich erstmals seit seinem Wechsel an die Danziger Straße im Aufgebot stehen.









Morgen, 18:00 Uhr TSV Seebach Seebach TB 03 Roding TB Roding 18:00 PUSH



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Am Oster-Doppelspieltag haben wir trotz vieler Widerstände nicht nur gut gespielt, sondern auch ordentlich gepunktet. Mit Roding treffen wir auf eine körperlich starke Mannschaft, die ich gegen Burglengenfeld beobachten konnte. Wir stellen uns auf das nächste schwierige Spiel ein, das wir daheim aber siegreich gestalten wollen."



Personalien: Alexander Wittenzellner ist wieder fit. Christoph Beck könnte ebenfalls wieder dabei sein.







Sebastian Paul (Trainer SpVgg Landshut:): Nach der Heimniederlage gegen Parsberg gilt es eine ungleich andere Körpersprache und Aggressivität im Zweikampfverhalten an den Tag zu legen. Die Partie gegen die Gastgeber mit ihrem Mittelfeldass Spirek wird eine ganz unangenehme Aufgabe, die nur mit optimaler Laufbereitschaft und Mentalität zu bewältigen ist.



Personalien: Die ohnehin lange Ausfallliste bereichert der erkrankte Jannik vom Hofe. Ansonsten steht das zuletzt verfügbare Aufgebot zur Verfügung.'









Beim FC Dingolfing um Julian Kehl läuft es derzeit nicht rund – Foto: Harry Rindler









Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): "Natürlich war die Niederlage gegen Luhe-Wildenau ein kleiner Nackenschlag, aber die Jungs stecken das weg und sind gut drauf. Mit Dingolfing erwartet uns einen Gegner, der vermutlich um seine letzte Chance kämpft, vorne mitzumischen. Genau so werden sie das Spiel angehen. Wir werden versuchen, alles dagegenzuhalten und in die Erfolgsspur zurückzukehren. Nach meiner Rechnung brauchen wir mindestens sieben Punkte für den sicheren Klassenerhalt. Diese wollen wir holen, am besten die ersten drei schon gegen Dingolfing.“



Stefan Weber (Trainer TV Parsberg): "Natürlich war die Niederlage gegen Luhe-Wildenau ein kleiner Nackenschlag, aber die Jungs stecken das weg und sind gut drauf. Mit Dingolfing erwartet uns einen Gegner, der vermutlich um seine letzte Chance kämpft, vorne mitzumischen. Genau so werden sie das Spiel angehen. Wir werden versuchen, alles dagegenzuhalten und in die Erfolgsspur zurückzukehren. Nach meiner Rechnung brauchen wir mindestens sieben Punkte für den sicheren Klassenerhalt. Diese wollen wir holen, am besten die ersten drei schon gegen Dingolfing.“ Personalien: Manuel Traub und Isa Kagirov müssen genau wie die Urlauber Alexander Freitag und Felix Heinloth ersetzt werden.







Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Parsberg hat aus den letzten fünf Spielen starke zehn Punkte geholt und in Sachen direkter Klassenerhalt damit alles wieder selbst in der Hand. Wir bekommen es mit einer Mannschaft zu tun, die mit viel Herzblut agiert und einen geradlinigen Fußball spielt. Wenn wir etwas Zählbares mitnehmen wollen, brauchen wir hinten wie vorne wieder mehr Konsequenz und müssen vor allem auch kämpferisch voll dagegenhalten.“ Personalien: Das Mitwirken von Ben Kouame wird sich erst kurzfristig entscheiden. Ebenso steht der Einsatz von Denis Heinz auf der Kippe. Aushilfsspieler Fabian Laubner ist privat verhindert, so dass der FCD wohl mit einem dünnen Spielerkader in den Landkreis Neumarkt reisen muss.