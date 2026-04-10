"Sturm" vor Sechs-Punkte-Spiel, Schalding hofft auf Wiedergutmachung

Im Hinspiel gegen den FC Pipinsried trennten sich Patrick Drofa (Nr. 9) und seine Kollegen nach hart umkämpften 90 Minuten mit 1:1. – Foto: Robert Geisler

Die intensiven Osterfeiertage liegen hinter den Teams und sowohl der SV Schalding-Heining als auch der FC Sturm Hauzenberg gingen in der Englischen Woche mit nur einem Punkt aus zwei Partien hervor. Im Lager der Hauzenberger wurde das 1:1 gegen den Tabellenzweiten Landsberg durchaus als „Ostergeschenk“ gewertet. Nach der deutlichen 0:4-Auswärtsniederlage in Kirchanschöring konnte die Englische Woche aus Sicht der Sturm-Elf damit zumindest versöhnlich abgeschlossen werden. Am kommenden Samstag wartet nun das direkte Duell mit dem TSV Kottern. Die Allgäuer liegen sechs Zähler vor den Niederbayern - ein Auswärtssieg für die Mannschaft von Alex Geiger und Dominik Schwarz wäre daher von enormem Wert, um das große Ziel Klassenerhalt weiter aus eigener Kraft erreichen zu können.

Weniger zufriedenstellend verlief der Ostermontag für den SV Schalding-Heining. Im Heimspiel gegen den TSV Kottern mussten sich die Grün-Weißen nach einem insgesamt gebrauchten Auftritt mit 0:4 geschlagen geben. Am Freitagabend soll nun die geforderte Reaktion folgen, allerdings gegen einen Gegner, der selbst dringend auf ein Erfolgserlebnis wartet. Der FC Pipinsried steckt weiter in einer schwierigen Phase und konnte seit dem Re-Start nach der Winterpause noch keinen einzigen Sieg einfahren.

Damit verspricht das Wochenende für die beiden niederbayerischen Vertreter der Bayernliga-Süd jede Menge Spannung. Entscheidend wird sein, welches Team die Osterwoche am schnellsten abhaken und die passende Antwort auf dem Platz liefern kann.