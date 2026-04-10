"Sturm" vor Sechs-Punkte-Spiel, Schalding hofft auf Wiedergutmachung

Die intensiven Osterfeiertage liegen hinter den Teams und sowohl der SV Schalding-Heining als auch der FC Sturm Hauzenberg gingen in der Englischen Woche mit nur einem Punkt aus zwei Partien hervor. Im Lager der Hauzenberger wurde das 1:1 gegen den Tabellenzweiten Landsberg durchaus als „Ostergeschenk“ gewertet. Nach der deutlichen 0:4-Auswärtsniederlage in Kirchanschöring konnte die Englische Woche aus Sicht der Sturm-Elf damit zumindest versöhnlich abgeschlossen werden. Am kommenden Samstag wartet nun das direkte Duell mit dem TSV Kottern. Die Allgäuer liegen sechs Zähler vor den Niederbayern - ein Auswärtssieg für die Mannschaft von Alex Geiger und Dominik Schwarz wäre daher von enormem Wert, um das große Ziel Klassenerhalt weiter aus eigener Kraft erreichen zu können.
Weniger zufriedenstellend verlief der Ostermontag für den SV Schalding-Heining. Im Heimspiel gegen den TSV Kottern mussten sich die Grün-Weißen nach einem insgesamt gebrauchten Auftritt mit 0:4 geschlagen geben. Am Freitagabend soll nun die geforderte Reaktion folgen, allerdings gegen einen Gegner, der selbst dringend auf ein Erfolgserlebnis wartet. Der FC Pipinsried steckt weiter in einer schwierigen Phase und konnte seit dem Re-Start nach der Winterpause noch keinen einzigen Sieg einfahren.
Damit verspricht das Wochenende für die beiden niederbayerischen Vertreter der Bayernliga-Süd jede Menge Spannung. Entscheidend wird sein, welches Team die Osterwoche am schnellsten abhaken und die passende Antwort auf dem Platz liefern kann.
Stefan Köck (Trainer SV Schalding-Heining): "Für uns ist nach der dürftigen Vorstellung zuletzt wichtig, dass wir von Beginn an wieder zur nötigen Intensität finden. Schaffen wir das, ist auch in Pipinsried, bei einer stark besetzten Truppe, alles möglich."
Personalien SV Schalding Heining: Neben den Langzeitverletzten muss das Trainerteam auch auf Christian Brückl verzichten, der privat verhindert ist. Zudem fehlen mit Maxi Moser und Marius Herzig zwei rotgesperrte Akteure. Komplettiert wird der Kader durch Marius Niederländer und Tobias Gilian aus der eigenen U23.
Roman Langer (Trainer FC Pipinsried): "Nach der Niederlage am Montag richtet sich der volle Fokus auf das Spiel am Freitag gegen Schalding. Beide Mannschaften werden alles daransetzen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen - entsprechend wird es vor allem auf die richtige Einstellung, Intensität und den unbedingten Willen ankommen."
Personalien FC Pipinsried: Hinter den Einsätzen von Nico Karger und Angelo Mayer steht noch ein Fragezeichen. Definitiv fehlen wird Jonas Lindner.
Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): Wir haben nun ein schweres Auswärtsspiel beim TSV Kottern vor der Brust. Die Maier-Elf hat in den letzten drei Spielen fleißig gepunktet und beim deutlichen Sieg in Schalding seine gute Form eindrucksvoll bestätigt. Im Kampf um den Relegationsplatz wollen wir alles versuchen, um nicht mit leeren Händen die Heimreise anzutreten."
Personalien FC Sturm Hauzenberg: Fix ausfallen werden Johannes Stingl und Joris Wagner. Neu auf der Ausfallliste steht zudem Fabian Gastinger, der sich einen Muskelfaserriss zugezogen hat. Hinter den Einsätzen von Alex Kretz, Christoph Traxinger und Niklas Heininger stehen darüber hinaus noch Fragezeichen.
Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Nach dem Punktgewinn in Schwaig und gegen Landsberg konnten wir am Ostermontag endlich das erste Mal in 2026 dreifach punkten. Die Leistung in Schalding war dabei über die gesamte Spieldauer richtig gut. Dieser Auftritt ist ab sofort die Benchmark im Kampf um den Klassenerhalt. Wir wollen und müssen zu Hause gegen Hauzenberg nachlegen, sind vor dem Gegner aber gewarnt. Der Sturm hat in Erlbach nur knapp verloren, zuletzt gegen Landsberg gepunktet und muss im Hinblick auf einen möglichen Direktabstieg schon auch noch was tun. Die Ausgangslage ist klar: für beide gehts um viel!"
Personalien TSV Kottern: Marco Miller und Kai Dusch sind weiterhin angeschlagen. Maxi Bär hat nach seinem Muskelbündelriss inzwischen die zweite Trainingswoche absolviert und könnte damit wieder eine Option für den Kader sein.