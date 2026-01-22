"Sturm" & Ergolding: Zwei U19-Starter aus Niederbayern bei Bayerischen

Das Landesfinale 2026 der mittlerweile 36. Bayerischen Hallenmeisterschaft der U19-Junioren wird an diesem Samstag im oberfränkischen Speichersdorf ausgetragen. Los geht es um 11 Uhr. Neben den sieben Bezirksmeistern dürfen in turnusmäßiger Reihenfolge auch drei "Vize" an den Start gehen. Unter anderem ist Niederbayern in diesem Jahr an der Reihe und neben dem Hallen-Bezirksmeister FC Ergolding darf auch der FC Sturm Hauzenberg die Reise nach Oberfranken antreten. Vor knapp zwei Wochen hielten die Landshuter Vorstädter ihren Ligakonkurrenten bei der "Niederbayerischen" in einem spannenden Finale knapp mit 1:0 nieder . Die beiden Bezirksoberligisten gehören jedoch nur zu den "Underdogs", Favoriten sind andere Mannschaften.

"Die Vorfreude bei den Jungs ist schon sehr groß. Für viele ist es die erste Bayerische Meisterschaft. Bisher haben wir uns leistungstechnisch von Runde zu Runde gesteigert. Falls wir das wieder hinbekommen und einen guten Tag erwischen, traue ich es uns schon zu, eine gute Rolle spielen zu können", sagt Ergoldings Trainer Simon Bauer, der aber keinerlei Druck auf seine Schützlinge ausübt: "In erster Linie wollen wir das Turnier genießen und Spaß haben. Wir werden mit Selbstvertrauen antreten, uns nicht kleiner machen als wir sind und freuen uns darauf, im hervorragend besetzten Teilnehmerfeld aus einer Herausfordererrolle agieren zu können."









Ähnlich, aber durchaus ambitioniert zeigt sich Hauzenbergs Übungsleiter Christian Freund, der das gemeinsam mit Andy Schmid coacht, im Vorfeld: "Das Erreichen der Bayerischen ist für uns schon eine tolle Sache und ein super Erfolg, der im gesamten Verein gewürdigt wird. Wir haben in diesem Jahr bei vier Turnieren das Finale erreicht – und jedes davon verloren. Womöglich kommt das Beste zum Schluss. Aber Spaß beiseite: Auf dem Papier sind Ergolding und wir in unserer Gruppe die Außenseiter - was in der Halle bekanntermaßen jedoch nicht allzu viel heißen muss. Entsprechend werden wir zu Werke gehen, uns gut vorbereiten und am Samstag vor einer sicher tollen Fankulisse alles in die Waagschale werfen. Ziel ist es definitiv, die K.o.-Phase zu erreichen."







Die komplette Turnierübersicht: