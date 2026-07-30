"Sturm" und Bogen peilen erste Dreier an - Heimspiele für FCD und FCP

Gleich sechs Freitagabend-Paarungen hat der 3. Spieltag der Landesliga Mitte im Angebot. Der verlustpunktfreie FC Dingolfing hat dabei den TSV Bad Abbach zu Gast. Erstmals dreifach punkten möchten der FC Sturm Hauzenberg, der den SV Schwandorf-Ettmannsdorf erwartet und der TSV Bogen, der gegen den FC Tegernheim Heimrecht hat. Der 1. FC Passau empfängt den 1. FC Bad Kötzting, der mit zwei Siegen optimal gestartet ist. Der SV Grainet gibt seine Visitenkarte beim TSV Kareth-Lappersdorf ab.
Am Samstag steht der SV Türk Gücü Straubing vor dem schweren Gang zur heimstarken SpVgg Lam, während die DJK Vornbach erstmals in ihrer Vereinshistorie zum SV Wenzenbach reisen muss. Abgeschlossen wird die dritte Runde am Sonntag-Nachmittag mit dem Duell zwischen Spitzenreiter ASV Burglengenfeld und dem TSV Seebach.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Nach den zwei Auftaktniederlagen wird es nicht einfacher für uns. Nicht nur die enorme Auswärtsstrecke an einem Freitagnachmittag, sondern vielmehr, dass wir erneut auf eine Mannschaft mit hoher Qualität treffen, macht es zu einer unangenehmen Auswärtsaufgabe. In unserer Lage ist es aber derzeit tatsächlich auch nicht so entscheidend, auf welchen Gegner wir treffen. Wir müssen versuchen, mehr Stabilität und eine klare Linie in unser Spiel zu bringen – egal gegen welchen Gegner. Viel zu viel Licht und Schatten kennzeichneten unsere beiden Auftaktpartien. Jeweils konnten wir nach einer katastrophalen ersten Halbzeit in der zweiten Hälfte ein anderes Gesicht zeigen. Das reicht aber nicht, um erfolgreich in der Liga zu sein. Wir müssen von der ersten bis zur letzten Minute mit einer klaren Spielidee, einer hohen Intensität und als geschlossene Einheit auftreten. Nur dann können wir in dieser Saison erfolgreich sein. So lautet die klare Aufgabenstellung für das Spiel in Hauzenberg.“
Personalien: Mit Timo Vollath wird eine wichtige Stütze in den nächsten Wochen wegen einer Knieverletzung ausfallen. Ansonsten gibt es keine Änderungen zur Vorwoche.
Simon Sigl (Trainer TSV Bad Abbach): "Mit Dingolfing treffen wir auf den meiner Meinung nach Top-Favoriten der Liga in dieser Saison. Wir können das Auswärtsspiel also ohne großen Druck angehen, zumal uns wichtige Offensivkräfte fehlen werden. Alles in allem fahren wir als krasser Außenseiter nach Niederbayern und könnten mit einem Auswärtspunkt, denke ich, sehr gut leben.“
Personalien: Im Offensivbereich gehen mit Jannik Graf, Florian Gierstorfer und Lukas Fischer drei Spieler ab. Dafür hat sich Louis Federlein zurückgemeldet.
Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Uns steht eine knifflige Aufgabe bevor. Passau hat gegen Ettmannsdorf ein sehr starkes Spiel abgeliefert und will nun mit Sicherheit den ersten Heimdreier holen. Wir wollen Passau mit einer konzentrierten Leistung ärgern und, wenn es irgendwie möglich ist, etwas Zählbares mit nach Hause nehmen.“
Personalien: Die Badstädter müssen auf den privat verhinderten Jakob Hartl verzichten. Auf der Kippe stehen die Einsätze von Franz Brandl, Julian Göttlinger und Jeremias Burkhardt.
Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): "Mit Grainet erwarten wir einen starken Aufsteiger, der körperlich präsent ist und im Umschalten sehr gut ist. Im Heimspiel wollen wir alles dagegensetzen, unsere Qualitäten auf den Platz bringen, unser Spiel aufziehen und am Ende hoffentlich die drei Punkte holen. Wir freuen uns schon auf ein heißes und spannendes Match.“
Personalien: Größere Änderungen gegenüber dem letzten Spiel sind nicht zu erwarten. Laut Lerch ist noch unklar, wer zwischen den Pfosten stehen wird. Aufgrund der Ausfälle von Sebastian Peter und Niklas Kresz hütete zuletzt Anton Brunner das Tor. Der Nachwuchsmann wurde in Bad Kötzting jedoch schwer im Brustbereich getroffen und musste ausgewechselt werden. Routinier Thomas Rachner, der eigentlich längst seine aktive Torwartkarriere beendet hat, sprang daraufhin in die Bresche.
Johannes Gastinger (Trainer SV Grainet): "In Kareth-Lappersdorf erwartet uns ein sehr schwieriges Auswärtsspiel. Unser Gegner ist kein klassischer Aufsteiger wie wir, sondern eine gestandene Landesliga-Mannschaft. Eine junge, sehr gut ausgebildete Truppe, die von einigen erfahrenen und höherklassig erprobten Spielern geführt wird. Wir haben uns gegen Bogen mit einer disziplinierten Leistung unseren ersten Landesliga-Punkt verdient und wollen natürlich auch aus Kareth etwas Zählbares mitnehmen – auch wenn wir uns der Schwere der Aufgabe bewusst sind. Für uns geht es darum, uns Schritt für Schritt an das Niveau der Landesliga anzupassen und uns als Mannschaft kontinuierlich weiterzuentwickeln."
Personalien: Neben Langzeitausfall Sebastian Seidl muss auch Maximilian Stockinger passen.
Andreas Lengsfeld (Trainer FC Tegernheim): "Nach unserem katastrophalen Auftritt gegen Burglengenfeld wollen wir natürlich ein anderes Gesicht zeigen. Auch Bogen ist nicht optimal gestartet. Unser Ziel muss es natürlich sein, unsere ersten Punkte einzufahren – auch wenn wir wissen, dass es wie in jedem Landesligaspiel nicht einfach wird. Sowohl spielerisch als auch von der Einstellung müssen wir an unsere Leistungsgrenze gehen, um Punkte holen zu können.“
Personalien: Neben den fünf Langzeitverletzten Tobias Schwarzmeier, Qlirim Beqaj, Jonas Eigenstetter, Nichita Bucicov und Benjamin Beese steht Kenan Muslimovic auf der Ausfallliste. Der Angreifer muss arbeitsbedingt passen. Hinzu kommt ein Urlauber.
Matthias Beier (Vorsitzender SV Wenzenbach): "Für uns ist es wichtig, aus den Fehlern vom letzten Spiel zu lernen. Defensiv gilt es kompakt zu stehen, und vorne die Möglichkeiten zu nutzen. Vornbach ist ein starker Gegner, der eine gute erste Landesliga-Saison gespielt hat und nun einen guten Start erwischt hat. Nichtsdestotrotz wollen wir daheim am Bürgerfest-Wochenende eine gute Leistung bieten und alles in Waagschale werfen, um wieder Zählbares einfahren zu können.“
Personalien: Abwehrtalent Jonas Grünauer ist verhindert und neben Langzeitpatient Felix Beck der einzige sichere Ausfall. Wieder mit an Bord sind Jakob Klier und Lukas Kaiser.
Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "In Wenzenbach erwartet uns bei einem starken Aufsteiger ein schweres Auswärtsspiel. Gerade defensiv brauchen wir gegen die gefährliche Offensive des Gegners eine Top-Leistung. Kadertechnisch gibt es noch einige Unklarheiten, trotzdem wollen wir nicht leer ausgehen."
Matthias Rascher (Trainer ASV Burglengenfeld): "Ich konnte mir Seebach ein paar Mal anschauen und muss sagen, dass sie eines der stärksten Teams der Landesliga Mitte sind. Sie haben viel Wucht in Ihren Reihen, egal in welchen Mannschaftsteilen. Außerdem sind sie im taktischen Bereich total variabel. Das wird nicht leicht. Umsonst haben sie letzte Saison nicht um den Bayernliga-Aufstieg gespielt. Wir haben ein Heimspiel und wollen das von der ersten Minute an zeigen. Für uns wird wichtig sein, dass wir wieder auf unser Maximum in Sachen Einsatz und Laufbereitschaft kommen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft die gute Trainingswoche mitnehmen wird und unseren Fans zeigen möchte, dass wir auch gegen einen Großen der Landesliga bestehen möchten. Wir hoffen natürlich, dass unsere Fans wieder so eine gute Stimmung machen wie die letzten zwei Spiele. Das tut der Mannschaft richtig gut.“
Personalien: Bei den Naabtalkickern bleibt voraussichtlich alles beim Alten.
Andreas Kölbl (Trainer TSV Seebach): "Wir spielen gegen eine Top-Mannschaft - die das in den ersten beiden Spielen eindrucksvoll bewiesen hat. Für uns gilt es an die phasenweise gute Vorstellung in der Partie gegen Bad Abbach anzuknüpfen und über die gesamte Spielzeit eine konstante Leistung zu bringen."
Personalien: Wieder dabei ist nach abgesessener Sperre Flügelmann Michael Dietl.