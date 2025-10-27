Sturm, Tore, Wahnsinn - Papenburg gewinnt in Oldenburg

Archivbild

Neun Tore, starker Wind und Kunstrasen: Mehr Landesliga geht kaum. Tabellenführer Blau-Weiß Papenburg hat beim VfL Oldenburg mit 5:4 gewonnen und damit den fünften Auswärtssieg in Serie gefeiert. Es war ein Spiel, das man am liebsten im Sitzen und mit Sicherheitsgurt verfolgt hätte.

Fr., 24.10.2025, 19:30 Uhr VfL Oldenburg VfL Oldenb. SC Blau-Weiß 94 Papenburg BW Papenburg 4 5 Abpfiff Nach einer Viertelstunde traf Lukas Koets nach Vorlage von Ole Eucken, der an diesem Abend ohnehin in alles verwickelt war, was nach vorne gut aussah. Noch vor der Pause legte Malte Maas doppelt nach – einmal vorbereitet von Eucken, einmal nach einem Oldenburger Fehlpass, den er kühl ausnutzte. 0:3, alles im Griff? Denkste.

Innerhalb von fünf Minuten machte Oldenburg aus dem klaren Rückstand ein 3:3. Ein Eigentor von Maas passte dabei perfekt in diesen verrückten Abend. Doch Papenburg hatte noch ein paar Reserven auf der Bank: Joker Keno Buß holte einen Elfmeter heraus, den Eucken sicher verwandelte. Kurz darauf traf Eric Bruns zum 3:5. Oldenburg verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal, aber der Tabellenführer brachte die drei Punkte über die Ziellinie und bleibt oben. Nächsten Sonntag (2. November, 14 Uhr) kommt GW Mühlen zum Spitzenspiel nach Papenburg. Wenn das ähnlich wild wird, sollte man sich besser anschnallen.