Sturm, Regen, Gewitter – und ein klarer Sieg für Bitburg

Ausgelassener Jubel im strömenden Regen: Nach seinem Tor zum 3:0 per fulminantem Distanzschuss hat Fabian Fisch allen Grund zur Freude. – Foto: Pascal Weber

In rekordverdächtiger Zeit legte der FC Bitburg am Mittwochabend in einem Nachholspiel der Rheinlandliga los: Nach gerade einmal acht Sekunden schlug der Ball hinter Gästetorwart Yassin Benhmidane ein. Vom Anpfiff weg hatten die Bierstädter nach vorne gespielt. Die Vorlage von Pascal Müller verwertete Joshua Bierbrauer gekonnt mit einem Heber über den aus seinem Kasten stürmenden Hochwälder Keeper hinweg.

Den Blitzstart hatte seine Mannschaft trotz des um rund sieben Minuten verzögerten Anpfiffs von Schiedsrichter Luis Herrig hingelegt. Der Unparteiische aus Föhren hatte noch ein defektes Tornetz moniert, das erst einmal geflickt werden sollte. Zuvor mussten alle Bitburger Spieler kurzerhand anpacken, nachdem ein Windstoß das Netz der Hammerwurfanlage umgeblasen hatte und dieses kurzfristig nicht mehr gesichert schien.

„Wir versuchen eigentlich immer, den Ball diagonal nach vorne zu schlagen – besser hätte es zu Beginn nicht laufen können“, sagte Bitburgs Trainer Fabian Ewertz in seiner Analyse.

Doch Schritt für Schritt arbeitete sich die Sportgemeinschaft in die Partie. Bitburg schien der starke Start mit dem sehr frühen Führungstreffer eher zu lähmen. Nach etwa zehn Minuten verlor die Ewertz-Elf immer öfter die zweiten Bälle und verdaddelte Umschaltaktionen viel zu hastig. Die Gäste kamen zweimal durch Nils Hemmes zu Chancen: Aus kurzer Distanz schaufelte er den Ball vorbei, dann schoss er aus spitzem Winkel ans Außennetz (12., 14.). Dann musste Philippe Kusch in höchster Not gegen Bastian Neises retten (25.).

Die mit dem 4:2 über den TuS Kirchberg so gut gestarteten Gäste aus dem Hochwald ließen anfangs jegliche defensive Stabilität vermissen. Bereits in der vierten Minute hatte Lucas Herres das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte hier aber am sehr stark per Fuß reagierenden SG-Schlussmann Yassin Benhmidane. Der 18-Jährige vertrat erneut den weiter an Knieproblemen laborierenden Jan-Niklas Koltes.

Fabian Mohsmann, Trainer der SG Hochwald

Dunkle Wolken zogen auf. Ein Gewitter kündigte sich an. „Irgendwie steht dieses Spiel unter keinem guten Stern“, meinte da bereits ein Zuschauer, nachdem es am Samstag kurzfristig zur Absage wegen des durch die Waldbrände weiter nördlich verursachten Brandgeruchs gekommen war.

Doch noch ließ Schiri Herrig spielen. Ehe er die Partie wegen Blitz und Donner für rund 25 Minuten unterbrach, legte der FCB nach: Nach einem Freistoß von rechts durch Pascal Alff hatte Nico Fuchs keine Mühe, aus kurzer Distanz zu vollenden (31.).

Über die ersten beiden Gegentreffer konnte Hochwald-Trainer Fabian Mohsmann nur den Kopf schütteln: „Zu Beginn sind wir im Tiefschlaf, können sogar froh sein, nicht gleich schon das 0:2 kassiert zu haben. Dann trifft der Gegner nach einem einfachen langen Ball, bei dem wir offenbar keine Lust haben, zu verteidigen.“

Nach der Unterbrechung suchten beide Mannschaften auf dem nun glitschigen Platz ihren Rhythmus. Die spielerischen Vorteile der Gäste kamen auch hier zum Vorschein. Mehr als ein Fernschuss von André Paulus, bei dem FC-Torwart Leon Gerhard auf dem Posten war, wollte indes nicht herausspringen (45.+22).

Noch vor der auf etwa die Hälfte verkürzten Pause hatte Fabian Mohsmann verletzungsbedingt wechseln müssen: Für Tim Lauer ging es nach einem Pressschlag nicht mehr weiter. Trainerbruder René, der zuletzt urlaubsbedingt gefehlt hatte und deshalb zunächst genauso wie Matthias Burg auf der Bank Platz nehmen musste, kam in die Partie.

Fabian Ewertz, Coach des FC Bitburg

„Wir hatten das Heft des Handelns zu 90 Prozent in der Hand“, durfte Fabian Mohsmann in seiner Analyse anmerken. Nur: Bis auf gelegentliche Möglichkeiten durch Neises (56.) und Hemmes (60.) sorgten die Vereinigten aus Zerf, Greimerath, Hentern und Lampaden kaum einmal für Gefahr.

„Bitburg hatte uns eins ganz klar voraus: Sie haben auch mal aufs Tor geschossen“, sagte der SG-Coach weiter. So wie in der 75. Minute: Die scharfe Flanke von Dorian Kisoka konnte die Abwehr der Gäste nicht entscheidend klären, Fabian Fisch zog aus der zweiten Reihe ab und traf per Vollspannstoß zum vorentscheidenden 3:0.

„Wir hätten wohl noch dreimal 30 Minuten spielen können und nicht getroffen. Am Ende hat die effizientere Mannschaft gewonnen“, wusste Fabian Mohsmann. Sein Gegenüber war sich darüber im Klaren, dass „wir beim Umschalten immer wieder zu ungenau waren“. Unterm Strich freute sich Ewertz aber über den glatten Sieg über „einen wirklich guten Gegner“.

So geht es für den FC Bitburg und die SG Hochwald weiter

Samstag ab 15 Uhr hat es die SG Hochwald nun in Hentern mit dem SV Untermosel Kobern-Gondorf zu tun. Zum mit vier Punkten aus zwei Spielen gut gestarteten Neuling holt der SG-Coach im Vorfeld bewusst keine detaillierten Informationen ein: „Wir konzentrieren uns auf unsere Stärken.“

Im Vergleich zum Mittwochsspiel ist Mohsmann zu einigen Umstellungen gezwungen: Mit Nils Hemmes, Robin Mertinitz, Bastian Neises und Elias Stelker fehlt gleich ein Quartett aus privaten Gründen. Tim Lauer musste in Bitburg nach einem schmerzhaften Pressschlag noch in der ersten Hälfte raus. Sein Einsatz am Samstag ist sehr fraglich. Wahrscheinlich rücken die zuletzt nur als Einwechselspieler agierenden Routiniers Matthias Burg und René Mohsmann – beide mussten sich wegen Fehlzeiten hintenanstellen – wieder in die Startelf.

Die Bitburger können das wiedergewonnene Selbstvertrauen am Sonntag ab 15 Uhr im Auswärtsspiel beim SV Laubach gut gebrauchen. Klar mit 1:6 und 0:4 wurden dort die bisherigen Partien verloren. Das Gerede von einem Angstgegner will Ewertz beenden: „Es wird Zeit, dass wir mal gute Erfahrungen dort machen. Die Qualität dafür haben wir.“ Jannick Kawik fehlte am Mittwoch berufsbedingt und stößt nun wieder zum Kader. Für den erkrankten David Hoor und den verletzten Constantin Merker kämen Einsätze wohl noch zu früh.

FC Bitburg - SG Hochwald→3:0

Bitburg: Leon Gerhard - Pascal Alff (86. Luke Wagner), Maximilian Koch, Nico Fuchs, Fabian Fisch, Kevin Fuchs, Pascal Müller (86. Maximilian Schu), Philippe Kusch (80. Jannik Nosbisch), Felix Sterges, Joshua Bierbrauer (80. Giorgio Mourad), Lucas Herres (60. Dorian Kisoka).

Hochwald: Yassin Benhmidane - Maximilian Hoffmann, Tim Lauer (45.+20. René Mohsmann), Moritz Jakobs, Tobias Lenz, Andre Paulus, Till Weber, Julian Flesch (61. Matthias Burg), Robin Mertinitz (77. Livius Reinert), Nils Hemmes (77. Louis Baldes), Bastian Neises (77. Elias Blasius).z

Schiedsrichter: Luis Herrig (Föhren) - Z.: 228

Tore: 1:0 Joshua Bierbrauer (1.), 2:0 Nico Fuchs (31.), 3:0 Fabian Fisch (75.)

Bes. Vork.: Die Partie wurde wegen eines aufziehenden Gewitters nach einer halben Stunde für rund 25 Minuten unterbrochen.