"Sturm" muss zu den Wasserburger "Löwen" - Kottern selbstbewusst

Der FC Sturm Hauzenberg gastiert beim TSV Wasserburg – Foto: Sven Leifer

Zum erhofften Niederbayern-Derby zwischen dem FC Sturm Hauzenberg und dem TSV Seebach ist es in der Relegation zur Bayernliga nicht gekommen. Das Los bescherte den Staffelbergern den TSV Wasserburg, der durch einen Last-Minute-Treffer des TSV 1860 Rosenheim in der Landesliga Südost noch auf den zweiten Platz verdrängt wurde. Die Beller-Truppe bekommt es mit dem Bayernligisten TSV Kottern zu tun, der nach einer äußerst durchwachsene Saison in der Süd-Gruppe nur Vierzehnter wurde. Die Hinspiele steigen am Donnerstagabend (Anstoß: 18:30 Uhr), die Rückspiele am Pfingstmontag (16 Uhr). Die Sieger der jeweiligen Duelle dürfen in der kommenden Spielzeit in der Bayernliga an den Start gehen.

Morgen, 18:30 Uhr TSV 1880 Wasserburg Wasserburg FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg 18:30 live PUSH





Kevin Klammer (Abteilungsleiter TSV Wasserburg): "Die Jungs haben brutal Bock auf die Relegation und wollen sich daheim eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in Hauzenberg verschaffen. Der ganze Verein hat richtig Lust auf die Aufstiegsspiele.“





Personalien: Mit Ausnahme von Ersatztorhüter Alexander Kuile und Mittelfeldmann Bruno Ferreira Goncalves sind alle Mann an Bord.











Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Die Mannschaft hat im Jahr 2026 einen hervorragenden Job geleistet und sich diese Relegationsspiele absolut verdient. Die Entwicklung, die Geschlossenheit und die Matchplanloyalität, die das Team über die gesamte Saison hinweg gezeigt hat, verdienen großen Respekt. Mit dem TSV Wasserburg warten nun zwei interessante Relegationsspiele auf uns, auf die wir uns alle freuen. Gerade in solchen Partien sind Leidenschaft, Zusammenhalt und Mentalität entscheidend. Eigenschaften, die unsere Mannschaft in dieser Saison immer wieder ausgezeichnet haben. Für uns wird es wichtig sein, im Hinspiel auswärts ein positives Ergebnis zu erzielen, um uns eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu erarbeiten. Gleichzeitig wollen wir den Moment genießen und mit der nötigen Ruhe, Klarheit und Mut auftreten. Das Team hat sich diese Bühne erarbeitet und wird alles dafür tun, den Ligaerhalt zu erreichen."



Personalien: Die Staffelberger vermelden Bestbesetzung.







Kotterns Coach Andreas Maier ist vom Bayernliga-Klassenerhalt fest überzeugt – Foto: Sven Leifer







Morgen, 18:30 Uhr TSV Seebach Seebach TSV Kottern TSV Kottern 18:30 live PUSH





Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Wir wissen, dass wir auf einen etablierten Bayernligisten treffen, der sogar einige Spieler mit Regionalliga-Erfahrung im Kader hat. Meine Jungs haben aber nichts zu verlieren und haben eine sensationelle Frühjahrsrunde gespielt. Daher bin ich auch optimistisch gestimmt und überzeugt, dass wir eine 50:50-Chance haben. Wir haben uns einen Plan zurecht gelegt, werden uns nicht verstecken, Kottern aber auch nichts ins offene Messer laufen."



Personalien: Nicht einsatzfähig sind Jonas Brunner, Alexander Heindl und Thomas Lösl.





Andreas Maier (Trainer TSV Kottern): "Seebach hat in der Liga 76 Punkte geholt und ist 2026 noch ungeschlagen. Das ist beeindruckend und zeigt, dass in dieser Truppe viel Qualität steckt. Bei allem Respekt wollen wir aber unter Beweis stellen, dass wir der Bayernligist sind und seit elf Jahren ununterbrochen in der Klasse spielen. So selbstbewusst sind wir und unser Ziel ist es, die Heimreise mit einem guten Ergebnis anzutreten."



Personalien: Einzig fixer Ausfall ist Kai Dusch. Ein dickes Fragezeichen steht hinter Mittelfeld-Motor Roland Fichtl, der in diesen Tagen Vater werden soll.