"Sturm" muss an den Roten Steg - Derbys in Eggenfelden und Seebach

Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Der Punkt in Roding war wichtig für uns, aber leider sehr teuer erkauft. Quirin Huber war nach seiner Verletzung auf einem guten Weg, hat sich jedoch beim Abstützen nach einem Foul schwer am Ellenbogen verletzt. Er wird uns bis Saisonende nicht mehr zur Verfügung stehen. Am Freitag kommt der souveräne Spitzenreiter zu uns an den Roten Steg. Aufgrund der Tabellensituation geht der Sturm zwar als Favorit ins Spiel, allerdings wollen wir hier dagegenhalten und versuchen, unser Spiel zu machen. Mit der nötigen Disziplin und Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor ist sicher etwas möglich.“

Personalien: Abgesehen von der angesprochenen Ellenbogenverletzung bei Quirin Huber sind Tobias Hanninger und Jeremias Burkhardt nach wie vor verletzt. Zudem muss Sebastian Benesch wegen Kniebeschwerden passen.









Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Der souveräne Heimsieg gegen Amberg hat der Mannschaft vor allem vom Kopf her gut getan. Die Stimmung ist hervorragend und man merkte den Spielern in der Trainingswoche die Fokussierung an, einen Auswärtsdreier nachzulegen. Am Freitagabend zu Gast am Roten Steg unter Flutlicht hat immer einen besonderen Reiz. Die routinierte Früchtl-Elf agierte in den bisherigen Ligaspielen taktisch sehr diszipliniert, wodurch es unsererseits einer ausgewogenen Balance zwischen offensivem Risiko und defensiver Absicherung bedarf. Eine zweifelsohne schwierige Aufgabe, die wir unbedingt meistern wollen."



Personalien: Fabian Wiesmaier ist letztmals gesperrt, Florian Seibold ist studienbedingt verhindert.