Sturm mit »gelungener Generalprobe« - Aiglsbacher »Schlauch gerissen«

Das Spiel aus Sicht von Hauzenbergs Trainer Alex Geiger: "Eine gelungene Generalprobe gegen einen guten Gegner. Wir haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Das Ergebnis geht nach einer überzeugenden Leistung unserer Mannschaft in Ordnung. Eine gute Partie von uns über 90 Minuten. Die Regensburger sind ohne zwei, drei Leistungsträger angetreten, das hat man gemerkt. Wir nehmen das gute Gefühl für den kommenden Auftakt jedenfalls mit."

Das Spiel aus Sicht von Arber Morina, Trainer Fortuna Regensburg: "Natürlich haben wir uns erhofft, dass wir das Spiel vom Ergebnis her erfolgreich gestalten. Allerdings müssen wir feststellen, dass vielleicht die Müdigkeit nach dem langen Trainingslager in der Türkei noch da ist. Es war keiner frisch und keiner spritzig genug, zu viele Spieler haben nicht ihre Normalfall erreichen können. Im Laufe der Spielzeit wurde es viel zu kompliziert gespielt. Zwei Standard-Gegentore zeigen mehr als deutlich auf, dass wir – auch mental – nicht auf der Höhe waren. Somit verlieren wir das Spiel verdient."

Das Spiel aus Sicht von Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): "Für uns war es heute wichtig, wieder in den Wettkampf zu kommen. Das Ergebnis ist zweitrangig. Insgesamt war es ein ganz ordentlicher Test, bei dem wir auch gesehen haben, was wir noch verbessern müssen."

Das Spiel aus Sicht von Sallachs Spielertrainer Markus Biersack: "Das war heute kein Supertest. Wir haben uns anfangs etwas schwer getan, viele Fehlpässe auf dem ungewohnten Kunstrasen zugelassen, dazu war's nass und windig. Ein richtiger Spielfluss ist nicht entstanden. Wir hatten trotzdem unsere Chancen, die wir jedoch nicht verwandeln konnten. Zu Beginn der zweiten Hälfte waren wir etwas dominanter, sind in Führung gegangen und hatten weitere Möglichkeiten - vergebens. Zum Schluss haben wir den Gegner noch ein-, zweimal eingeladen - wenn's blöd hergeht, schießt er dann auch nochmal ein Tor. Alles in allem ist da noch Luft nach oben."

Das Spiel aus Sicht von Christian Brandl, Trainer des FC Walkertshofen: "Unser Spiel war - wie in der Vorbereitung häufig der Fall - 30 Minuten in Ordnung, 30 Minuten so lala, 20 Minuten schlecht. Nach einer Viertelstunde sind wir mit 0:2 hintengelegen, weil wir die Anfangsphase komplett verpennt haben. Wir sind dem Rückstand hinterhergelaufen, machen dann den Anschlusstreffer - und bekommen das 1:3 in der letzten Minuten per Konter. Wir hatten noch drei, vier Riesenchancen alleine vorm Torwart. Zettl, Rußwurm und ich selbst haben gefehlt heute, auch unser Keeper Wehdanner war nicht dabei - ein typisches Vorbereitungsspiel!"

Das Spiel aus Sicht von Dingolfings Trainer Tom Seidl: "Bis auf eine Ausnahme hatten wir nur Spieler auf dem Feld, die am Vortag im Pokalspiel gegen Vornbach nicht in der Startelf standen. Ergänzt wurde unsere Mannschaft mit mehreren Perspektivkickern aus der U19 und dem Kreisligateam. Die Jungs haben es richtig gut gemacht und viel Spielfreude an den Tag gelegt. Das Ergebnis ist zweifellos zu hoch ausgefallen. Neufraunhofen hätte durchaus zwei, drei Tore machen können, während wir relativ effektiv waren."

Das Spiel aus Sicht von Jochen Fröschl (Trainer FC Obernzell-Erlau): "Es war das erwartet schwierige Spiel für uns. Dennoch hat die erste Halbzeit uns gehört, wir waren die bessere Mannschaft, haben aber versäumt, das 2:0 zu erzielen. Wir waren am Drücker und wesentlich häufiger in der gegnerischen Hälfte und im gegnerischen 16er vertreten. Zu Beginn von Hälfte zwei haben wir eine Viertelstunde lang zu passiv agiert, in der Folge gewann der Gegner etwas Oberwasser. Die Konsequenz: Wir bekommen den Ausgleich. Das Tor darf uns jedoch nicht passieren - wir hatten nicht gut verteidigt bei der Standardsituation.

In den letzten 20 Minuten haben wir noch einmal gedrückt und das Heft des Handelns wieder auf unsere Seite gezogen - mit zwei Riesenchancen, in denen wir kläglich am Torwart scheitern. Am Ende hat sich Sonnen-Breitenberg dieses Ergebnis verdient."

Das Spiel aus Sicht von Aiglsbach-Trainer Torsten Holm: "Die ersten zehn Minuten waren wir richtig gut im Spiel, danach haben wir uns jedoch zu viele Fehler erlaubt, weshalb wir zur Halbzeit zurecht mit 1:3 hinten gelegen sind. In Hälfte zwei ist uns dann komplett der Schlauch gerissen. Wir sind erst aus dem Trainingslager gekommen, haben vor zwei Tagen noch einen Zirkel gemacht, das hat man heute gemerkt. Bei Gaimersheim steht nächste Woche das erste Punktspiel an, wir hingegen befinden uns in einer ganz anderen Vorbereitungsphase. Klar, man sollte nicht 2:8 verlieren - aber der Gegner war uns heute in allen Belangen überlegen."

Das Spiel aus Sicht von Thomas Ertl (Abteilungsleiter TV Geisenhausen): "Die ersten 25 Minuten waren wir überlegen, hatten drei gute Chancen, woraus leider nur ein Tor entstanden ist. Durch zwei individuelle Fehler sind wir dann mit 1:2 in Rückstand geraten. Die zweite Hälfte ist insgesamt sehr ausgeglichen verlaufen. Der TVG war in den letzten 20 Minuten wieder leicht überlegen und ist zum verdienten 2:2-Ausgleichstreffer gekommen. Alles in allem ein verdientes Remis, ein gutes Spiel gegen einen oberbayerischen Bezirksligisten."

Das Spiel aus Sicht von Bischofsmais' Trainer Marco Eder: "Zwiesel hatte deutlich mehr vom Spiel und auch mehrere gute Möglichkeiten, die Partie zu gewinnen. Bei uns war es erst die dritte Einheit am Platz. Torgefährlich konnten wir nur bei Standards und Umschaltaktionen werden. Trotzdem ein zufriedenstellender Test aus unserer Sicht."

