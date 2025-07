Die Sportfreunde Schwaig erkämpften sich im Dauerregen von Hauzenberg die ersten 3 Punkte der Saison. – Foto: Robert Geisler

"Sturm" misslingt Heimpremiere: »werden aus diesen Erfahrungen lernen« 2. Spieltag Bayernliga Süd: Dauerregen am Staffelberg+++Hauzenberg mit Alu-Pech+++Schwaig holt ersten Dreier

Am Freitagabend standen sich im Staffelbergstadion mit dem FC Sturm Hauzenberg und den Sportfreunden Schwaig zwei Teams gegenüber, die zum Auftakt jeweils eine Niederlage hinnehmen mussten – umso wichtiger war für beide Mannschaften ein Erfolgserlebnis. In einem intensiven Duell im verregneten Staffelbergstadion behielten letztlich die Gäste aus Schwaig die Oberhand. Mit einem 2:0-Auswärtssieg sicherten sie sich die ersten drei Punkte der Saison, während Hauzenberg auch im zweiten Anlauf leer ausging.

Die Hausherren begannen druckvoll: Ein erster gefährlicher Abschluss durch Schmid setzte in der Anfangsphase ein Ausrufezeichen, doch blieb ohne zählbaren Erfolg. In der 14. Minute zwang Johannes Stingl mit einem Distanzschuss den Schwaiger Keeper zu einer sehenswerten Parade. Die ersten 20 Minuten gehörten klar dem FC Sturm, der mit viel Einsatz agierte und dem Gegner kaum Luft ließ. Ab der 36. Minute kam Schwaig allerdings besser ins Spiel, ohne jedoch echte Torgefahr auszustrahlen. So ging es folgerichtig mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den besseren Start: In der 57. Minute traf Robert Rohrhirsch per Freistoß zur 1:0-Führung. Schwaig setzte nach und hatte durch Raffael Ascher in der 61. Minute die große Gelegenheit zum 2:0, doch FC-Keeper Christoph Obermüller rettete stark. Hauzenberg antwortete mit einigen Offensivaktionen, unter anderem einem strammen Schuss von Joris Wagner – der Ausgleich blieb jedoch aus. In der Schlussphase bot sich Fabian Wiesmaier in der 86. Minute die große Ausgleichschance, doch sein Schuss knallte nur an den Pfosten. Im direkten Gegenzug sorgte Vincent Sommer für die Entscheidung: Nach einem perfekt getimten Zuspiel von Ascher schob er den Ball in der 88. Minute zum 2:0-Endstand ein. In der Nachspielzeit verhinderte die Hauzenberger Defensive mit vereinten Kräften noch das mögliche dritte Gegentor.