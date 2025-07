Sturm-»Lehrstunde«: Das muss besser werden - Wiedersehen für Hankofen

Es wird weiter fleißig getestet: Der FC Sturm Hauzenberg trifft am Freitagabend auf die SpVgg Ruhmannsfelden, Regionalligist Hankofen gastiert am Samstag beim SV Türk Gücü Straubing.



Das war deutlich am Dienstag! Mit 1:6 wurden dem Sturm von Hankofen die Grenzen aufgezeigt. Gut so, fand der Sportliche Leiter Markus Reischl im Anschluss an die Partie. Und auch Trainer Dominik Schwarz wird deutlich: "Das war über weite Strecken eine Lehrstunde. Wir haben gesehen: Vor allem in Sachen Handlungsschnelligkeit und Antizipation müssen wir eine deutliche Schippe drauflegen. Wenn`s im Kopf nicht klappt, dann spielen eben auch die Füße nicht mit. Ich muss aber auch sagen: Hankofen hat mich durchaus beeindruckt. Das war halt auch ein ganz anderes Spieltempo als zuvor gegen die drei Bezirksligisten, gegen die wir getestet haben." Schwarz und sein Trainerkollege Alex Geiger haben die Schlüsse aus der Klatsche gezogen und unter anderem nächste Woche noch einen Test gegen die DJK Vornbach angesetzt. Was ist Schwarz wichtig für das Duell am Freitagabend gegen Ruhmannsfelden? "Wir wollen schon eine Reaktion sehen und uns anders präsentieren, wenngleich wir natürlich wegen eines schwächeren Spiels nicht alles in Frage stellen." Johannes Stingl ist nicht dabei, er weilt im Kurzurlaub. Joris Wagner ist auf die Schulter gefallen, hinter seinem Einsatz steht ein Fragezeichen. Hannes Fuchs und Fabian Reischl sind unpässlich, beide absolvieren den Sporteignungstest.



Tobi Richter (li.) im Trikot von Türk Gücü Straubing - ein Anblick, an den man sich erst gewöhnen muss. – Foto: Tom Arnold



Ganz im Zeichen des Wiedersehens mit Tobias Richter steht die Partie zwischen Türk Gücü Straubing und der SpVgg Hankofen-Hailing. Außerdem feiern die Hausherren 30-jähriges Bestehen, das trifft es sich gut, dass das Topteam der Region zum Gratulieren vorbeikommt. Für Tobias Richter, der ingesamt 16 Jahre die Schuhe für die "Dorfbuam" schnürte und jetzt als spielender Co-Trainer bei Türk Gücü aktiv ist, ist es natürlich ein besonderes Spiel: "Es wird ungewöhnlich werden. Das letzte Mal, dass ich gegen Hankofen gespielt habe, das war mit dem TSV Bogen und das ist einige Jahre her", lacht der sympathische Mittelfeldlenker. "Vor ein paar Wochen sind wir noch zusammengehockt und haben den Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern gefeiert, jetzt treten wir gegeneinander an. So schnell geht`s im Fußball. Ich freue mich aber selbstverständlich sehr darauf, meine alten Kollegen zu sehen."