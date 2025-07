»Sturm« in letzter Minute, »V« verteilt Geschenke, »Deandorf«-Remis

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter, Eggenfelden): "5:1 gewonnen - zum 60-Jährigen des TSV Ulbering. In der ersten Halbzeit haben wir uns richtig schwer getan. Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten! Ulbering ging nach einer Unachtsamkeit von uns auch durch einen berechtigten Elfmeter mit 1:0 in Führung. Wir waren schon spielbestimmend, haben aber zu unsauber gespielt. Zudem waren wir nicht in den Zweikämpfen drinnen. Nach der Pause haben wir das geforderte andere Gesicht gezeigt. Wir waren von der ersten Minute an präsent und haben auch die Tore gemacht. 5:1 ist dann in Ordnung!"