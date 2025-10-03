Sturm holt nächsten Heim-Dreier - und gibt die Rote Laterne ab!

Und da ist er auch schon, der zweite Saisonsieg für Sturm Hauzenberg, mit dem sich die Geiger/Schwarz-Elf vorerst vom Tabellenende verabschiedet! Im wegweisenden Kellerduell der Bayernliga-Süd an diesem Freitagabend konnte sich der Aufsteiger mit 3:0 gegen den TSV Nördlingen relativ klar im heimischen Staffelbergstadion durchsetzen.

"Wir müssen die starke Offensive der Nördlinger um Toptorjäger Simon Gruber in Schach halten", gab FC-Coach Dominik Schwarz vor Anpfiff die Marschrichtung für den heutigen Match-Plan klar vor. Und der ging am Ende vollends auf! Die Defensive stand kompakt und legte den Grundstein für den Erfolg, der durch die Treffer von Hobelsberger (52.), Stingl (65. per Foulelfmeter) und Uhrmann (70.) in Hälfte zwei dingfest gemacht werden konnte. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte kurz vor Schluss (89.) auch noch ein Hauzenberger: Eralb Sinani grätschte das Leder bei seiner Rettungsaktion ins eigene Netz.

"Ein brutal wichtiger Dreier für uns, um den Anschluss nicht zu verlieren", kommentiert ein gelöst wirkender Sturm-Trainerkollege Alexander Geiger. "Wenn morgen das ein oder andere Ergebnis glücklich für uns läuft, sind wir wieder voll bei der Musik."

Sturm hat mit dem heutigen Dreier vorerst die Rote Laterne an Türkgücü München abgegeben und rangiert nun mit vier Punkten Rückstand auf Nördlingen, das sich in der Tabelle knapp über dem "rettenden Strich" befindet, auf Platz sechzehn. "Der Sieg heute gibt uns die Basis dafür, dass die Mannschaft weiß, dass wir um die Relegationsplätze mitspielen können. Das ist unser einziges Ziel: Zwei Teams am Ende hinter und zu lassen", blickt Geiger positiv voraus.